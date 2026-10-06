聽新聞
0:00 / 0:00

機器人大腦評測榜單揭曉 阿里、中興並列全球第三

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
專門面向中文大模型的模型測評媒體SuperCLUE近期發布最新具身（實體載體）大腦評測榜單，用來衡量各大AI模型做機器人「大腦」的實際水準。其中，阿里、中興並列大陸國內榜單第一名，全球第三。路透
專門面向中文大模型的模型測評媒體SuperCLUE近期發布最新具身（實體載體）大腦評測榜單，用來衡量各大AI模型做機器人「大腦」的實際水準。其中，阿里、中興並列大陸國內榜單第一名，全球第三。路透

專門面向中文大模型的模型測評媒體SuperCLUE近期發布最新具身（實體載體）大腦評測榜單，用來衡量各大AI模型做機器人「大腦」的實際水準。其中，阿里、中興並列大陸國內榜單第一名，全球第三；OpenAI的GPT-6 Astra則拿下全球第一。

具身大腦指的是給機器人用的AI大腦。它不光要識別畫面、讀取語言，還得會規劃動作，指揮機器人去抓取物品、移動導航，處理現實環境裡各種突發狀況。

該測評基準專注於評估大語言模型本身在處理具身任務時的各項關鍵能力，如物理世界的常識推理、複雜指令的分解規劃、以及生成精確可執行動作序列的能力，以此客觀、全面地衡量不同大模型賦能具身智能的真實水平。

據SuperCLUE發布測評方法，他們會針對模型進行真機實測，除了跑虛擬仿真題目外，評測覆蓋環境感知、物體識別、長任務規劃、物理世界預判、數學推理、交互規劃與具身安全等多個方面，把國內外主流模型拉到同一個標準下打分。

全球方面，GPT-6 Astra與Gemini-3.8-Flash列第一、第二名，阿里Qwen3.8-Max-0902、中興Nebula-EmbodiedBrain並列第三；在大陸榜單，第二名為小米MiMO-Embodied-7B，第三名為阿里RynnBrain1.1-9B。

阿里 模型 導航

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

OpenAI突取消GPT-6.1 Astra發布！內測爆「欺騙、擅自行動」安全疑慮 網：天網要來了？

日企組實體AI跨業聯盟 政府也助攻逾3800億日圓

彭博報告：美中AI差距縮小到只剩3% DeepSeek狂追威脅美國霸主

AI算力從模型訓練轉到推理 陸科技大廠競逐AI辦公賽道

相關新聞

陸AI模型效能 僅落後美3%

根據彭博行業研究報告，美國ＡＩ企業相較中國大陸的領先優勢在過去幾個月大幅收窄，降至歷史新低，因為像是DeepSeek等大陸ＡＩ實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威脅。

機器人大腦評測榜單揭曉 阿里、中興並列全球第三

專門面向中文大模型的模型測評媒體SuperCLUE近期發布最新具身（實體載體）大腦評測榜單，用來衡量各大AI模型做機器人「大腦」的實際水準。其中，阿里、中興並列大陸國內榜單第一名，全球第三；OpenAI的GPT-6 Astra則拿下全球第一。

高通取得華為「邏輯折疊」授權 涵蓋5G裝置、共同封裝光學等

高通（Qualcomm）已同意取得華為「邏輯折疊」（LogicFolding）晶片技術的相關專利授權，有助華為拓展海外AI市場。

反向旅遊 陸年輕人十一長假湧小縣城

大陸商務部四日表示，十一長假假期過半，大陸全國消費市場平穩有序，生活必需品貨足價穩。而今年興起到鮮少人聽過但物價親民的小眾旅遊地，十一長假年輕人紛紛避開熱門大城市，反向湧進小縣城「慢」遊，「奔縣遊」成為熱門新詞彙。

中美AI技術差距急速拉近 DeepSeek僅落後美對手3%

根據彭博行業研究（BI）的報告，美國AI企業相較中國大陸的領先優勢在過去幾個月大幅收窄，降至歷史新低，因為像是DeepSeek等中國大陸AI實驗室持續追趕，這對美國科技霸主地位構成威脅。

大陸企業搶建 oken工廠 熱爆

大陸業者搶建「Token工廠」，AI推理需求爆發。中國信通院預測，2026年推理算力占AI算力總負載比重將達70.5%；公有雲、MaaS（Model as a Service，模型即服務）服務商及電信業者紛紛布局Token服務，其中大陸公有雲是重量玩家，火山引擎市占49.5%居冠，阿里雲、百度智能雲居二、三名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。