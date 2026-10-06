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機器人大腦評測榜單揭曉 阿里、中興並列全球第三
專門面向中文大模型的模型測評媒體SuperCLUE近期發布最新具身（實體載體）大腦評測榜單，用來衡量各大AI模型做機器人「大腦」的實際水準。其中，阿里、中興並列大陸國內榜單第一名，全球第三；OpenAI的GPT-6 Astra則拿下全球第一。
具身大腦指的是給機器人用的AI大腦。它不光要識別畫面、讀取語言，還得會規劃動作，指揮機器人去抓取物品、移動導航，處理現實環境裡各種突發狀況。
該測評基準專注於評估大語言模型本身在處理具身任務時的各項關鍵能力，如物理世界的常識推理、複雜指令的分解規劃、以及生成精確可執行動作序列的能力，以此客觀、全面地衡量不同大模型賦能具身智能的真實水平。
據SuperCLUE發布測評方法，他們會針對模型進行真機實測，除了跑虛擬仿真題目外，評測覆蓋環境感知、物體識別、長任務規劃、物理世界預判、數學推理、交互規劃與具身安全等多個方面，把國內外主流模型拉到同一個標準下打分。
全球方面，GPT-6 Astra與Gemini-3.8-Flash列第一、第二名，阿里Qwen3.8-Max-0902、中興Nebula-EmbodiedBrain並列第三；在大陸榜單，第二名為小米MiMO-Embodied-7B，第三名為阿里RynnBrain1.1-9B。
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