廣州中歐班列加速 十一假期不停班

據廣州海關三日消息，今年前九個月，廣州海關監管廣州國際港中歐班列二七七列、進出口貨物二點七三萬標箱，同比分別增長百分之十一點二、百分之二十八點六。 中新社報導，國慶假期期間，廣州中歐班列依舊奔馳不停。三日，在廣州國際港中歐班列站點，一列滿載智能家電、服裝鞋靴等「大灣區製造」貨物的中歐班列駛出，預計將在十五天後到達歐洲市場。整個假期（十月一日至七日），廣州國際港計畫開行中歐班列五列，搭載貨物五百五十標準箱，貨值近一點五三億元人民幣。

目前廣州國際港中歐班列可通達歐亞二十多個國家、四十餘個城市。「為趕上海外聖誕銷售季，國慶假期我們的出貨節奏依舊緊凑。中歐班列在假期照常發車、準點開行，海關申報、查驗、放行等通關環節也高效流暢，保障貨物按時交付客戶」，廣州速穩報關公司總經理王文萍介紹。 為能保障假期中歐班列高效順暢開行，廣州海關所屬廣州車站海關安排專人專崗值守，實施二十四小時預約通關，引導企業應用提前申報、鐵路快速通關等便利化措施，對班列貨物「即到即查、即驗即放」。

廣州車站海關監管科副科長康淇介紹，依託「鐵路快速通關」模式，海關與鐵路部門的艙單電子數據實現互聯互通。海關憑藉鐵路艙單信息提前開展貨物審核，企業無需重複申報、無需單獨辦理轉關手續，大幅簡化了通關流程。