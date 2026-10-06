反向旅遊 陸年輕人十一長假湧小縣城

大陸商務部四日表示，十一長假假期過半，大陸全國消費市場平穩有序，生活必需品貨足價穩。而今年興起到鮮少人聽過但物價親民的小眾旅遊地，十一長假年輕人紛紛避開熱門大城市，反向湧進小縣城「慢」遊，「奔縣遊」成為熱門新詞彙。

據商務部的商務大數據顯示，國慶假期前三天（十月一至三日），商務部重點監測的七十八個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長百分之三點四、百分之五點三。消費品以舊換新帶動銷售額一九六點三億元（人民幣，下同），惠及三四八點三萬人次。其中，汽車以舊換新四點六萬輛，帶動新車銷售額七十四點五億元；家電以舊換新一五一點一萬台，帶動銷售額六十五億元；數碼和智能產品購新一百七十點九萬件，帶動銷售額四十九億元。

各地生活必需品市場供應充足，價格總體平穩。大數據顯示，節日期間，全國二百家大型農副產品批發市場庫存充足，糧油、豬肉、牛羊肉、水果價格與節前基本持平，蔬菜、雞肉價格較節前均下降百分之○點五，雞蛋價格下降百分之一點一。

在出遊部分，不少大陸年輕人選擇到鄉下縣城旅遊，除了住宿、餐飲價格較親民，不用趕打卡點，可沉浸式體驗當地早市、古巷當一天本地人。例如從明清時期流傳下來的喝早酒習俗，湖北荊州監利市「早酒之都」吸引遊客前往，清晨五時餘，監利早酒文化街就已經人聲鼎沸。

根據同程旅行發布的「二○二六暑期慢充旅行之奔縣遊趨勢報告」，今年「奔縣遊」相關產品預訂熱度年增百分之六十三，遠超過傳統熱門景區的增速，成為二○二六年暑期文旅市場最大的增量市場。

第一財經引述美團資料，截至九月二十八日，中秋十一期間平台連住四至六天的民宿預訂量年增百分之二十四，其中縣域目的地增加尤其明顯。

這當中有些目的地過去在旅遊地圖上極為罕見。地處北疆環線的新疆布林津縣預訂量年增百分之二百○六；位於長白山北麓、擁有朝鮮族民俗村落與森林徒步線路的吉林安圖縣年增百分之七十一；江西省婺源縣正值農俗「曬秋」，廣東省唯一的海島縣南澳縣，兩地民宿預訂量年增近六成。