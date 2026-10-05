聽新聞
0:00 / 0:00
吉爾吉斯巴凱銀行在港設分行 亞太區首家中亞銀行
中亞國家吉爾吉斯的巴凱銀行（Bakai Bank）獲得香港金融管理局發給銀行牌照，香港投資推廣署表示，該行將是首家在亞太區設立業務據點的中亞銀行。
香港金管局較早時宣布，已根據銀行業條例向巴凱銀行授予有限制銀行牌照，今天起生效。
投資推廣署表示，巴凱銀行是首家在亞太區設立業務據點的中亞銀行，該行在港設立分行，是要把握「一帶一路」下中亞與亞太經濟走廊沿線日益增長的貿易、投資及資本需求。
連同巴凱銀行香港分行，香港有限制牌照銀行數目為17家。
香港銀行分三級制，即持牌銀行、有限制牌照銀行和接受存款公司。持牌銀行可接受各類存款並經營全功能銀行業務，有限制牌照銀行專注於大額存款及專業金融服務，接受存款公司主要從事特定領域存款業務。
2023年，香港金管局計畫將三級制簡化為二級制，將接受存款公司併入有限制牌照銀行類別並設置5年過度期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。