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吉爾吉斯巴凱銀行在港設分行 亞太區首家中亞銀行

中央社／ 香港5日電

中亞國家吉爾吉斯的巴凱銀行（Bakai Bank）獲得香港金融管理局發給銀行牌照，香港投資推廣署表示，該行將是首家在亞太區設立業務據點的中亞銀行。

香港金管局較早時宣布，已根據銀行業條例向巴凱銀行授予有限制銀行牌照，今天起生效。

投資推廣署表示，巴凱銀行是首家在亞太區設立業務據點的中亞銀行，該行在港設立分行，是要把握「一帶一路」下中亞與亞太經濟走廊沿線日益增長的貿易、投資及資本需求。

連同巴凱銀行香港分行，香港有限制牌照銀行數目為17家。

香港銀行分三級制，即持牌銀行、有限制牌照銀行和接受存款公司。持牌銀行可接受各類存款並經營全功能銀行業務，有限制牌照銀行專注於大額存款及專業金融服務，接受存款公司主要從事特定領域存款業務。

2023年，香港金管局計畫將三級制簡化為二級制，將接受存款公司併入有限制牌照銀行類別並設置5年過度期。

吉爾吉斯 亞太 銀行

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