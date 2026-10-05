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補強汽車電子領域 立訊精密擬收購致豐工業

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
為補強汽車電子領域，立訊精密擬收購致豐工業。圖／立訊精密官網
為補強汽車電子領域，立訊精密擬收購致豐工業。圖／立訊精密官網

香港上市公司致豐工業電子日前公告稱，立訊精密作為潛在買方與致豐工業電子控股作為潛在賣方就可能買賣該集團75%股權的潛在交易簽訂不具法律約束力的諒解備忘錄。外界認為立訊精密此舉並非能立刻帶來巨大收入，更可能是在汽車電子領域上補能力、補客戶、補海外平台。

致豐工業電子在5日復牌，但開盤後該股股價直線下挫，該股盤中跌幅最多達20%，主因在於立訊精密交易或觸發全面要約，可能增加收購成本與不確定性。此前，致豐工業電子股價9月已累計大漲超180%。

公開資料顯示，致豐工業電子是一家主要從事製造及銷售客製化工業電子零件及產品業務的投資控股公司。該公司從事原始設備製造商及品牌供應商業務，產品包括機電產品、開關電源、智慧充電器、印刷電路板組裝、電源開關裝置板及餐飲設備控制板。該公司也銷售自動化檢測設備，如靜電放電檢測器及燒機測試設備，並提供電動車充電解決方案及相關設備。

有觀點認為，立訊精密收購該公司可能有以下戰略考量：一是補強汽車電子領域，立訊正加速成為全球Tier 1供應商，致豐有電動車充電解決方案，可補立訊在充電、電源管理、車規電子零件上的拼圖；二是在電源能力上，立訊正佈局電源管理、熱管理、數據中心基礎設施，致豐的開關電源、PCBA、工業控制板業務能有補足作用；三是若控股成功，可成為立訊在工業電子、汽車電子領域的海外整合平台

值得注意的是，立訊近年通過收購萊尼、佈局京西國際等方式擴張汽車電子，這次其實是以類似打法延續。

立訊精密 立訊 汽車電子

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