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川習會後 持續把握陸股轉型的結構性機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美中元首「川習會」落幕，這是兩國元首繼2026年5月後的再次會晤，就雙邊關係與未來合作釋出更清晰的訊號。儘管各界普遍認為這次會談象徵意義大於實質突破，但雙方高層對話與溝通機制的延續，確實為短期地緣局勢注入穩定劑，顯著降低雙邊衝突升溫的可能性。

高盛證券在會前針對機構投資人的調查顯示，多數受訪者認為在會談過後的一個月內，大陸股市整體將呈現平盤整理或微幅上揚的走勢，反映市場情緒正逐步擺脫極端焦慮，轉向觀望與理性消化。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，在地緣政經氣氛回穩的背景下，市場焦點重新回歸企業基本面。回顧中國大陸股市第2季表現，整體企業獲利年增率高達24%，寫下近五年來成長最快的一季，展現出極具韌性的復甦力道。進一步剖析結構，這輪獲利反彈主要來自境內A股及硬體科技股的強勢拉抬；在指數表現上，以高科技與創新型企業為核心的境內A股，特別是科創板與創業板指數，其獲利成長率居於領先地位，走勢顯著優於境外H股指數，反映出本土資本對科技產業升級的高度信心。

在資訊科技類股獲利大幅成長的背後，獲利向硬體端傾斜的趨勢愈發顯著。第2季半導體板塊獲利年成長率高達150%，單一板塊即貢獻大陸人工智慧（AI）相關企業整體獲利近四成。不只是半導體，大陸在電力設備、AI基礎建設及實體AI等範疇，在全球AI產業鏈的獲利占比亦出現大幅躍升。

然而，AI與科技產品出口的強勁，卻難以掩蓋國內經濟總體活動依然疲軟的事實。當前大陸經濟結構呈現日益明顯的「K型發展」態勢，外需與科技製造「熱」，內需消費「冷」。觀察8月最新數據，科技製造業內部的分化同樣劇烈：代表先進生產力的工業機器人與半導體年成長率均達到雙位數；反觀偏向傳統消費電子的電腦與智慧型手機產出，卻出現20%以上的顯著衰退，顯示產業正經歷深度的結構轉型與陣痛。

蕭正義強調，展望第4季，海外金融條件與利率變化或許仍將對股市整體估值形成一定約束，但大陸國內政策的支持與產業升級趨勢，有望為企業獲利提供支撐。隨著第3季財報陸續公布，加上新一輪科技產業進展逐步明確，市場資金很可能更朝向「獲利成長」這一共識的方向聚集，權益資產的結構性投資機會依然相當值得重視。

放眼中長期，大陸國內權益資產具備充足的成長空間與重估機會。一方面，官方在供給端與需求端雙管齊下，財政與貨幣政策齊力支持實體經濟，帶動企業獲利及股東權益報酬率(ROE)逐步改善；同時，科技產業在AI、半導體及新能源等領域持續取得突破。另一方面，大陸經濟具備足夠韌性，居民超額儲蓄規模相當可觀，隨著資本市場深化改革，極有機會形成「資金入市，股市慢漲」的正向循環，並進一步吸引外資參與，構築長期向上的資產格局。

歷史經驗表明，市場在震盪上行的過程中，難免遭遇短期情緒或地緣議題的擾動，但這並不會改變長期上行的總體方向。投資布局上，滙豐投信建議持續聚焦三大主線：一是受益於經濟復甦與供需改善的中游製造板塊；二是具備修復彈性的順周期板塊；三是由全球產業浪潮強烈推動的AI科技板塊，精準把握轉型期中的核心資產榮景。

川習會 陸股 高盛

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