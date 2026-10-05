搶攻AI工具底盤話語權 DeepSeek Harness十一長假推新版

陸國產大模型龍頭DeepSeek十一長假未休息，智能體框架DeepSeek Harness在3日發布新版本，強化插件化和跨平台能力，加入了實驗性Claude Code Mods「兼容層」，簡言之，如果Harness成功，未來可不只是大陸版的Claude，而是可接DeepSeek、OpenAI、Anthropic等多模型，在爭奪AI工具底盤話語權上下了一步先手棋。

DeepSeek Harness類似Claude Code跟Codex，是指圍繞大語言模型構建的一套軟體支撐框架，旨在幫助AI Agent管理和執行更加複雜的任務。簡單來說，它可以被理解為讓一個大模型真正成為Agent所需要的整套運行系統。

只不過Claude Code跟Codex是成熟智能體引擎，Harness則是走開源智能體框架，可以插拔任何UI、工具等。其核心理念是「一切皆插件」，Deepseek Agent Harness產品以開放、開源的方式具備盡量極致的可擴展性，

談及做兼容層的主要目的，DeepSeek Harness負責人崔添翼4日發文表示，是為了驗證Claude Code Mods向插件作者提供的擴展能力，是否大致是DSH「一切皆插件」架構所提供能力的一個子集。目前還無法讓所有Claude Code Mods在DeepSeek Harness中無縫運行；如果認為這是一個值得投入的目標，從技術上看，未來有可能做到。

崔添翼稱，DeepSeek Harness團隊希望能做出一些世界級的創新，希望能做出一些影響業界發展、影響大家如何看待和定義AgentHarness這一新生事物的創新，希望可以做出一些讓世界上的AI巨頭也會認可和跟進的創新。

公開資料顯示，DeepSeek的Agent Harness團隊組建於今年3月，DeepSeek Harness v0.1（簡稱DSH）開發者預覽版在8月13日正式向全球開發者開放測試，並同步以MIT協議公開源代碼。項目發布後，迅速在X等社交平台引發開發者熱議，不到24小時內，在開發社區GitHub狂攬超過7萬顆星。