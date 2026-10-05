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陸首個海上注碳增氣平台主體完工 年封存二氧化碳逾百萬噸

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸首個海上注碳增氣技術示範應用工程——東方1-1氣田新建中心平台主體近日建造完工，全面進入調試階段。圖／取自央視新聞
大陸首個海上注碳增氣技術示範應用工程——東方1-1氣田新建中心平台主體近日建造完工，全面進入調試階段。圖／取自央視新聞

大陸首個海上注碳增氣技術示範應用工程——東方1-1氣田新建中心平台主體近日建造完工，全面進入調試階段。項目投產後，每年可在海底地層封存超過100萬噸二氧化碳。

央視新聞4日報導，東方1-1氣田注碳增氣中心平台重近1.7萬噸，高度超過28層樓，甲板總面積超過1萬平方公尺，相當於近22個標準籃球場大小。

報導稱，平台可將天然氣開採過程中伴生的二氧化碳捕集、提純後，再加壓回注地層，既提升難採天然氣的採出率，也能實現二氧化碳永久封存。報導形容，這相當於將二氧化碳「變廢為寶」。

東方1-1氣田是大陸首個海上自營氣田，也是具代表性的海上富碳氣田，自2003年建成投產以來，累計產氣超過500億立方公尺。隨著氣田開發進入中後期，產出的天然氣呈現「量減碳增」態勢，注碳增氣技術也因此具備從理論走向實際應用的條件。

按照設計，東方1-1氣田二氧化碳捕集封存利用項目，將首次在海上實現注碳增氣技術的大規模運用。項目全面投產後，每年最多可向地層注入超過100萬噸二氧化碳。

另據中新社報導，中國海油海南公司東方1-1氣田二氧化碳捕集封存利用項目負責人余法松介紹，該項目系統構建海上二氧化碳捕集、提純、封存、驅氣增產的全鏈條閉環技術體系，並採用「低溫精餾＋膜分離」天然氣脫碳技術。

余法松稱，關鍵裝備已全面實現國產化，能耗較傳統脫碳工藝降低20%，天然氣採收率提高超過12%。

報導指，中心平台主體將在青島完成調試後起運南海，導管架已在南海鶯歌海海域完成安裝。平台投用後，將關聯東方13-2、東方29-1等12座平台，加快釋放海洋油氣井大規模碳封存潛力。

平台 天然氣 央視

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