蔡康永現身沈伯洋造勢遭陸品牌切割 北京門市未見相關宣傳

知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，大陸電動車品牌零跑汽車當日深夜迅速發布聲明切割。實際走訪零跑位於北京的一處體驗中心，未見相關宣傳資料，現場工作人員未正面回應雙方合作細節，僅表示目前尚未收到消費者詢問。

聯合報記者5日實際走訪零跑汽車位於北京海淀區的一處體驗中心。零跑汽車9月曾以「零跑D99品牌摯友蔡康永」宣傳旗下D99車款，無法得知事發前現場是否有布置相關宣傳，現場觀察，D99展車正常陳列，但展區未見任何與蔡康永相關的宣傳照片、影片或看板等。

詢問現場接待工作人員，這款車型是否有跟蔡康永合作宣傳，對方未正面回應，僅多次表示「是費翔代言的」。

去年10月，零跑宣布費翔成為零跑汽車D系列代言人，同時也是零跑汽車首位代言人。相較之下，蔡康永在零跑官方宣傳中的身分為「D99品牌摯友」，並非正式代言人。

記者進一步詢問相關事件是否對門市或消費者造成影響，工作人員未否認此前曾有相關合作，但表示目前尚未收到消費者針對此事詢問，也認為不至於影響產品銷售。

零跑汽車緊急於4日深夜11時許在官方微博發布聲明稱，零跑汽車「始終堅持一個中國原則」，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動及一切傷害民族感情的言行。

聲明並指，蔡康永僅為公司過往合作內容的參與藝人，「並非零跑代言人」。目前，我司已下線與蔡康永相關的全部內容，並保留追究相關方法律責任的權利。後續我司將進一步加強合作方背景與立場審核，切實履行品牌責任。