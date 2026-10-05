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中國號稱生成式AI用戶達7億 官媒稱有利產業鏈國產化
一份日前發布的「生成式人工智能應用發展報告（2026）」顯示，截至2026年上半年，中國生成式人工智慧（AI）用戶規模突破7億人，普及率超50.0%。
這份報告由中國互聯網絡信息中心政策與國際合作所在9月底發布。中國官媒經濟日報今天報導，7億用戶標誌著中國AI產業生態擁有全球罕見的大眾根基。
報導說，AI的競爭，歸根結底是數據、算力和算法的競爭，而這三者的源頭都指向用戶。「每一次提問、每一次生成、每一次反饋，都在為模型迭代貢獻真實世界的訓練信號。」
報告顯示，76.0%的用戶表示自己會讓生成式AI回答問題；47.8%使用生成式AI處理圖片/影片；37.6%的用戶處理文本；32.5%的用戶處理工作總結/會議紀要/PPT。38.7%的網友近半年在網上購買過智慧硬體設備。
報導說，7億用戶每天產生的巨大調用需求，本身就是算力建設的訂單。全球主流大模型調用榜單上排名前6的模型全部來自中國團隊。「龐大的用戶基礎正在促進從芯片（晶片）到模型的AI產業全鏈條國產化，規模優勢已轉化為技術自主的底氣。」
但文章也坦言，「擁有7億用戶，不等於自動擁有強大的AI產業生態」，下一步還需要推動AI從通用場景的淺層次試用，邁向行業核心環節的深度嵌入。
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