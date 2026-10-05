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蔡康永現身沈伯洋競總 陸「零跑汽車」緊急切割

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
蔡康永現身4日現身沈伯洋競選總部成立大會，引發大陸網友高度關注。圖／摘自Threads
蔡康永現身4日現身沈伯洋競選總部成立大會，引發大陸網友高度關注。圖／摘自Threads

知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，在大陸網路掀起議論。大陸電動車品牌零跑汽車當日深夜迅速發布聲明，強調蔡康永「並非零跑代言人」，並宣布已下線與其相關的全部內容。零跑汽車上月才以「零跑D99品牌摯友蔡康永」為名推出宣傳企劃，雙方合作至今不到一個月。

零跑汽車已穩居中國新能源乘用車品牌第一梯隊，是中國首個實現單月銷量穩定突破10萬輛的造車新勢力。在傳出蔡康永4日現身沈伯洋競選總部成立大會後，零跑汽車緊急於4日深夜11時許在官方微博發布聲明稱，零跑汽車「始終堅持一個中國原則」，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動及一切傷害民族感情的言行。

聲明並指，蔡康永僅為我司過往合作內容的參與藝人，「並非零跑代言人」。目前，我司已下線與蔡康永相關的全部內容，並保留追究相關方法律責任的權利。後續我司將進一步加強合作方背景與立場審核，切實履行品牌責任。

不過，零跑汽車與蔡康永的合作才剛展開不久。零跑汽車9月曾以「零跑D99品牌摯友蔡康永」宣傳旗下D99車款，並推出「蔡康永遇見蔡康永」企劃，讓蔡康永坐進D99車內，透過與「另一個自己」對話的形式談論成長、選擇及人生經歷。相關宣傳內容當時預告於9月9日上線，如今距離合作曝光尚不到一個月。

蔡康永4日現身沈伯洋競選總部成立大會，被拍到坐在前排座位，手持加油棒。對此，蔡康永經紀人稱，蔡康永「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會盡可能去了解兩位候選人的歷程與意見」。

事件也迅速登上微博熱搜。話題「蔡康永現身台獨分子競選會場」現位居微博熱搜第4名，該話題累計閱讀量已達1.8億次、討論量約2.3萬次、互動量約16萬次，並曾登上熱搜第1名，在榜時間超過10小時39分鐘。

公開資料顯示，大陸國台辦2024年10月已將沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；重慶市公安局2025年10月則宣布，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，並向廣大群眾徵求線索。

蔡康永本是大陸電動車品牌「零跑汽車」的品牌之友。圖／取自微博
蔡康永本是大陸電動車品牌「零跑汽車」的品牌之友。圖／取自微博

沈伯洋 蔡康永 2026九合一選舉 台北市選舉

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