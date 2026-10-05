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英媒：英國擬對陸電動車加徵關稅 最高45%

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
英國《泰晤士報》報導，英國商務大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）正在研擬針對大陸進口汽車的潛在關稅方案，英國部長並準備比照歐盟，對大陸電動車課徵最高45%的關稅。新華社
英國《泰晤士報》報導，英國商務大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）正在研擬針對大陸進口汽車的潛在關稅方案，英國部長並準備比照歐盟，對大陸電動車課徵最高45%的關稅。新華社

英媒報導，在擔憂北京向市場大量投放獲國家補貼汽車的背景下，英國正考慮對大陸進口電動車加徵關稅，英國部長並準備比照歐盟，對大陸電動車課徵最高45%的關稅。

路透5日引述英國《泰晤士報》報導，英國商務大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）正在研擬針對大陸進口汽車的潛在關稅方案，原因之一是外界擔憂大陸製造商正向英國「傾銷」受補貼車輛。路透表示，目前無法獨立核實這項報導。

英國政府發言人回應路透詢問時表示，目前並未對大陸電動車加徵關稅，「我們將繼續與業界保持密切接觸，以確保我們的做法兼顧產業與英國的國家利益。」

《泰晤士報》指出，英國部長準備比照歐盟，對大陸電動車課徵最高45%的關稅，以避免歐盟「歐洲製造」（Made in Europe）提案對英國企業造成不利影響。

歐盟推動「歐洲製造」政策，目的是透過優先採用歐洲製造商品，降低對大陸零組件的依賴。由於部分英國車廠不僅向歐洲製造供應鏈提供零組件，也在歐盟市場銷售汽車，相關政策已引發英國汽車業者擔憂。

英國首相柏南（Andy Burnham）上月曾表示，將向歐盟爭取讓英國在相關規則下被視為「可信賴伙伴」，並警告若將英國排除在外，可能損害英國汽車產業。

《金融時報》9月曾報導，布魯塞爾已敦促柏南在貿易政策上更加貼近歐盟，並提高對大陸汽車的關稅，以免英國受到「歐洲製造」相關壁壘影響。

不過，《泰晤士報》引述英國政府資深消息人士指出，英國部長認為，任何涉及關稅的決定，都應以英國自身國家利益為依據，而非自動跟隨歐盟腳步。

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