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字節跨國投資額 全球第二

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

數據顯示，字節跳動以451億美元投資金額排名跨國投資第二，主要用於巴西大型資料中心。

據芯智訊引述「fDi Report 2026」與Visual capitalist最新統計數據，2025年全球跨國企業宣布新增外國直接投資總金額突破1.3兆美元，較前一年微幅成長2.2%。

台積電宣布以1,000億美元投資金額位居全球第一，資金主要用於加速美國亞利桑那州先進晶圓廠建設。

其他三至十名分別是阿聯酋MGX Fund Management專注全球AI技術與歐洲數據中心項目、加拿大的Brookfield Asset Management布局法國與瑞典的數位基礎設施、美國Alphabet在比利時打造大型資料中心園區、阿聯酋DAMAC Properties為房地產商、西班牙Iberdrola為公用事業與能源巨擘、美國微軟、澳洲能源公司Woodside Energy與美國記憶體大廠美光。

據統計，2026年上半年全球跨境投資已達5,380億美元。資料中心單一項目就吸引超1,310億美元，資金大量湧入以提供大語言模型訓練與運行所需的算力。

字節跳動 Alphabet 巴西

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