香港ETF火熱 今年來51檔掛牌

香港被動式投資時代來了，今年以來已有51檔ETF掛牌上市，創下新紀錄。其中，超過半數由大陸公募基金香港子公司發行。

港交所行政總裁陳翊庭近日表示，國際投資者已重新把目光投向亞洲地區，特別是中國大陸市場，並有意多元化資產配置，香港需要構建多元資產生態圈，而並非只做大股票市場。

去年全年，港交所共有48檔ETP產品上市（含ETF、槓桿及反向產品），創下歷史新高，這也意味著，今年續創新高。

港交所前三季的ETF發行呈現「前低後高」。今年1月六檔新上市、3月九檔新上市，4月至8月合計只有13檔新上市ETF。9月新上市22檔ETF，為年內最高單月，發行商大多是大陸境內公募基金的香港子公司。9月還出現一天八檔同日掛牌，刷新單日紀錄。

產品類型上，今年初上市的ETF涵蓋黃金、貨幣等主題，9月則集中出現在港美科技、港韓半導體、港馬大型股、亞洲AI等跨市場主題品種上。大陸公募基金在港加速布局主要有兩大方面因素：一方面，大陸境內投資者對全球資產配置的需求持續增長；另一方面，全球投資者對中國大陸資產配置力度也在加大。