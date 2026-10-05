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大陸i18 Pro太搶手 十一黃金周過後將賣250萬支

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
蘋果iPhone 18 Pro系列在大陸市場開售不到半個月，累計銷量已突破200萬支。（中通社）
蘋果iPhone 18 Pro系列在大陸市場開售不到半個月，累計銷量已突破200萬支。（中通社）

蘋果iPhone 18 Pro系列外觀設計飽受大陸網友吐槽沒新意，但在大陸市場銷售表現卻相當亮眼。陸媒報導，開售不到半個月累計銷量已突破200萬支，增長速度高於前兩代同價位Pro系列機型。大陸科技部落客預估，十一黃金周過後預估累計銷量將超過250萬支。

iPhone 18 Pro系列正式開售不到半個月，大陸市場累計銷量突破200萬支，部分熱門配色在開售後一度出現缺貨情況。

報導稱，儘管iPhone 18 Pro系列發布後，網路上針對外觀、細節配置的各類吐槽聲一直沒有斷過，但是它在大陸市場的實際銷售表現相當亮眼。有大陸網友以「口嫌體正直」形容此次大陸消費者對iPhone的態度。

iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max於9月18日面向全球同步首發，大陸市場起售價分別為人民幣9,999元及10,999元。兩款機型維持過往Pro系列的高價定位。

手機產業內部人士表示，這代iPhone 18 Pro系列雖未進行大幅外觀改動，仍可能創下近三年蘋果秋季新品同期銷量新高，主要原因是過去兩年使用iPhone 14、15代的老用戶累積換機需求，近期進入換機節點。該人士並指出，這代產品新增全功能端側AI支援，運行記憶體也翻倍，相關更新可能成為老用戶換機考量。

另有產業分析師表示，這輪蘋果旗艦熱銷與兩年換機需求集中釋放有關，隨著大陸「雙11」平台補貼活動上線，iPhone 18 Pro系列銷量可能進一步增加，最終全生命週期在大陸市場銷量有望超越iPhone 15 Pro系列。

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