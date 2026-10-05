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陸商務部：應對產能過剩 G20不同調

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

二十國集團（G20）貿易部長會議落幕，僅就反對「糧食武器化」達成聯合聲明。大陸商務部昨（4）日表示，產能過剩、強迫勞動等議題從設置之初就有很大爭議。最終，因大多數成員都有不同意見，會議未能就相關議題達成成果文件。

G20貿易部長會議9月30日至10月1日在美國威斯康星州密爾瓦基舉行。美國提議建立合作機制以應對產能過剩及非市場經濟政策，惟遭少數成員國強烈反對。

大陸商務部昨以答記者問方式指出，本次G20貿易部長會議，成員圍繞主席國美方設置的反對糧食武器化、應對產能過剩、消除強迫勞動、調整最惠國待遇原則等議題交換意見，並就糧食議題達成聯合聲明，其餘議題未形成成果文件。

作為今年G20輪值主席國的美國未點名反對國家。不過，中國大陸上月在G20財長會議上，曾就針對強迫勞動及非市場經濟政策的類似聲明提出異議。

大陸商務部表示，當前G20成員普遍被加徵強迫勞動301關稅，也多為產能過剩301調查的對象。在此背景下，對於主席國（美國）設置上述議題，並推動發表聯合聲明、建立合作機制，很多成員都從不同角度提出了不同看法。最終，因大多數成員都有不同意見，會議未能就相關議題達成成果文件。

路透報導，這次會議只有墨西哥和阿根廷簽署了一份由美國主導的聲明，呼籲加強協調合作，以消除供應鏈中涉及強迫勞動的商品。

美國貿易代表葛里爾則在記者會上表示，許多與會部長對工業產能過剩表達擔憂，特別是中國大陸以廉價出口商品充斥各國市場的現象，「幾乎所有國家都同意這是一項需要採取行動的議題，也幾乎所有國家都同意，我們現行的貿易救濟或應對制度不足以解決這個問題。」

此次爭端適逢美國貿易代表署正針對16個顯現產能過剩跡象的貿易夥伴展開「301調查」，外界預期相關程序可能引致美國在未來數月加徵額外關稅。

產能過剩 G20 大陸商務部

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