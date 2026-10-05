聽新聞
0:00 / 0:00

AI業籌錢 港「股權融資」衝高 阿里巴巴躍最大配股交易

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
人工智慧（AI）熱潮，帶動香港第3季股權融資規模創高。（中新社）
人工智慧（AI）熱潮，帶動香港第3季股權融資規模創高。（中新社）

人工智慧（AI）熱潮帶動中國大陸科技企業加速募資，並推動香港第3季股權融資規模創高。彭博報導，今年第3季香港透過首次公開募股（IPO）、配股及大宗交易籌資475億美元（約新台幣1.5兆元），創歷來第3季最高紀錄。

今年以來香港股權融資總額超過910億美元，逼近2021年創下的1,125億美元全年紀錄。

AI企業成為這波融資熱潮重要推手。彭博指出，中國大陸企業為擴充AI相關業務，不僅融資規模擴大，部分企業再完成一輪融資後，僅隔數月便再次進入市場籌資。

其中，阿里巴巴規模達102億美元的後續新股配售，是第3季香港最大宗股權融資交易；光通訊模組製造商中際旭創則在香港籌資近80億美元，成為香港近七年來規模最大的上市交易。

報導提到，大陸AI大模型企業智譜今年也透過IPO、配股和可轉換債券等方式，累計籌資96億美元。MiniMax、天數智芯和壁仞科技等AI及晶片企業，也在IPO禁售期結束後不久再次進入市場融資。

高盛亞洲（日本除外）股票資本市場主管James Wang表示，當前一些企業在禁售期結束後很快再次籌資，過去企業融資一次後可能一、兩年不會再行動，如今可能完成一輪融資後三個月又重返市場。他認為，AI帶來的資本需求未來數年仍將持續。

這波融資熱潮亦擴大至亞太地區。彭博數據顯示，第3季亞太地區股票融資規模超過1,200億美元，創六年來同期最高；其中，印度自7月以來融資規模達260億美元，創下歷史單季新高。

在此同時，香港財政司司長陳茂波昨（4）日刊發網誌寫道，過去一年，中東資金參與香港新股上市的程度明顯增加，更多參與香港的首次公開招股，並希望進一步增加在港的投資比重。

不過，市場轉弱也使投資人開始質疑大規模AI投資能否帶來足夠回報。MSCI亞太指數7月一度下跌7%，恒生科技指數今年以來也呈下行趨勢。據彭博數據，自7月以來香港規模最大的十宗股權融資交易中，目前僅兩宗股價高於發行價。

港股 香港 募資 阿里巴巴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI太熱銀行「錢不夠借」？企業搶錢推高資金成本 網傻眼：信貸電話還狂打

經濟日報社論／AI熱潮下 金融業須防風險集中

領航者經營思維／陸兩大AI巨頭 逆主流而行

資金趨緊…企業周轉金利率升高 報價喊到2.5%以上

相關新聞

大陸i18 Pro太搶手 十一黃金周過後將賣250萬支

蘋果iPhone 18 Pro系列外觀設計飽受大陸網友吐槽沒新意，但在大陸市場銷售表現卻相當亮眼。陸媒報導，開售不到半個月累計銷量已突破200萬支，增長速度高於前兩代同價位Pro系列機型。大陸科技部落客預估，十一黃金周過後預估累計銷量將超過250萬支。

AI業籌錢 港「股權融資」衝高 阿里巴巴躍最大配股交易

人工智慧（AI）熱潮帶動中國大陸科技企業加速募資，並推動香港第3季股權融資規模創高。彭博報導，今年第3季香港透過首次公開募股（IPO）、配股及大宗交易籌資475億美元（約新台幣1.5兆元），創歷來第3季最高紀錄。

美智庫籲 全面禁止DUV銷陸

大陸晶圓廠加速囤積深紫外光微影設備（DUV），用以生產AI晶片，引發美國智庫呼籲美國及盟友「全面禁止」向大陸出口DUV設備，並加強限制備料供應以及管制維修服務。

AI熱潮 港第3季股權融資 創同期新高

人工智慧（ＡＩ）熱潮帶動中國大陸科技企業加速募資，香港第三季股權融資規模也創歷來同期新高。彭博報導，今年七月至九月香港透過首次公開募股（ＩＰＯ）、配股及大宗交易籌資四七五億美元；不過，隨著市場走弱，近期部分新股及融資交易股價表現不佳，投資人態度也轉趨審慎。

不產咖啡豆…山東布局全球咖啡產業鏈

在全球咖啡消費持續擴大、產業鏈供應鏈加速重構的背景下，山東—不產咖啡豆的省份，正從原料進口、裝備製造、精深加工、終端消費等多個環節，嵌入全球咖啡產業鏈。

清潔能源裝備大會 將在德陽啟幕

以「綠色新能源，智造新未來」為主題的二○二六世界清潔能源裝備大會（WCCEE二○二六），將於十月十四日至十六日在四川省德陽市舉辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。