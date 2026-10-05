施耐德電氣北京園區 直接排放降低65%

前不久，施耐德電氣北京園區被世界經濟論壇評選為「可持續燈塔工廠」，這是北京第六座「燈塔工廠」，也是首座「可持續燈塔工廠」。

在全球製造業裡，「燈塔工廠」被譽為「世界上最先進的工廠」，而「可持續燈塔工廠」又是綠色化、數位化轉型的新樣本。近年來，這家全球知名的跨國公司在北京園區裡實施了五十多項先進技術方案，讓工廠實現直接排放降低百分之六十五、間接排放徹底消除、整體能源效率顯著提升百分之卅六。

自動化生產線上，機械臂揮舞，精準配合完成每一個生產流程。近卅年歷史的施耐德電氣北京園區逾九萬平方公尺，是該公司全球最大的塑殼斷路器和中壓環網櫃生產基地之一。

「我們將最新的技術，如ＡＩ、數位化、雲邊協同等，率先用在北京園區工廠。」施耐德電氣副總裁、中國軟體研發中心負責人張磊說，施耐德電氣中國軟體研發中心就紮根北京。在他看來，北京有豐富的專業人才、資料、場景和優質合作夥伴，既為企業技術研發提供了沃土，也注入了動力。

以無六氟化硫中壓環保氣體櫃的研發為例。六氟化硫是傳統中壓環網櫃裡一種非常好的絕緣材料，但六氟化硫又是一種強溫室氣體。園區採用乾燥空氣替代六氟化硫，依託模擬技術及ＡＩ工具賦能研發，最終讓同等電氣性能的無六氟化硫產品加速上市。如今，新產品正快速替代傳統六氟化硫產品，使得相關排放大幅削減百分之四十一，相當於減少七十萬噸二氧化碳當量排放。

放眼整個園區，ＡＩ演算法結合業務需求、環境條件和分時電價機制等，實現動態能效提升和電費節約，園區綜合能效水準大幅提升百分之卅點五。

近年來，施耐德電氣北京園區已先後獲評大陸國家級綠色工廠、三星綠色建築、北京市行業首家協力廠商認證零碳工廠等。一座工廠降能減碳的身後，是近年來北京產業加速綠色化。截至今年五月，北京累計建設大陸國家級綠色工廠一八二家，市級綠色工廠一二二家。