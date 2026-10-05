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清潔能源裝備大會 將在德陽啟幕
以「綠色新能源，智造新未來」為主題的二○二六世界清潔能源裝備大會（WCCEE二○二六），將於十月十四日至十六日在四川省德陽市舉辦。
本次大會將聚焦新型能源體系與新型電力系統建設，以「國際化、專業化、智慧化」為理念，設置一場開幕式暨主旨大會，配套舉辦十七場的專題會議以及同期活動。
大會將邀請國際能源領域專家、多位院士作主旨報告，發布一批清潔能源裝備領域新產品、新技術及科技創新成果、行業標準、創新應用案例，還將開展企業新產品新技術發布、供應鏈供需對接等活動，聚焦水、風、光、氫等清潔能源裝備供給能力提升，探索人工智慧、數位孿生、智慧運維、先進製造工藝與裝備產業深度融合路徑，聚焦可控核聚變等前沿方向，匯聚全球產學研用各方力量，共話清潔能源裝備產業創新發展。
作為大陸重大技術裝備製造業基地，德陽集聚了東方電氣、國機重裝等一批行業領軍企業，發電設備產量連續廿一年位居世界第一。大陸百分之七十的氣電機組、百分之六十的核電機組、百分之五十的大型電站鑄鍛件、百分之四十的水電機組、百分之卅的火電機組、百分之廿的風電機組均產自德陽，大陸平均每四度電就有一度由「德陽造」裝備發出。
這是德陽第四次舉辦世界清潔能源裝備大會。前三屆大會成果豐碩，實現了從技術研發到成果轉化、從產業應用到金融支援的全鏈條覆蓋。
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