AI熱潮 港第3季股權融資 創同期新高

人工智慧（ＡＩ）熱潮帶動中國大陸科技企業加速募資，香港第三季股權融資規模也創歷來同期新高。彭博報導，今年七月至九月香港透過首次公開募股（ＩＰＯ）、配股及大宗交易籌資四七五億美元；不過，隨著市場走弱，近期部分新股及融資交易股價表現不佳，投資人態度也轉趨審慎。

彭博報導，彭博彙編數據顯示，今年七至九月香港透過首次公開募股、配股及大宗交易合計籌資四七五億美元，創歷來第三季最高紀錄；今年以來香港股權融資總額突破九二○億美元，逐步逼近二○二一年一一二五億美元全年紀錄。

ＡＩ企業成為這波融資熱潮的重要推手。彭博指出，大陸企業為擴充ＡＩ相關業務，不僅融資規模擴大，部分企業完成一輪融資後，僅隔數月便再次進入市場籌資。其中，阿里巴巴規模達一○二億美元的後續股票發行，是第三季香港最大宗股權融資交易；光模塊製造商中際旭創則在香港籌資近八十億美元，成為香港近七年來規模最大的上市交易。

報導指出，大陸ＡＩ大模型企業智譜今年也通過ＩＰＯ、配股和可轉換債券等方式，累計籌資九十六億美元。MiniMax、天數智芯和壁仞科技等ＡＩ及晶片企業，也在ＩＰＯ禁售期結束後不久再次進入市場融資。

高盛亞洲股票資本市場主管James Wang表示，企業如今往往在禁售期結束後很快再次籌資，過去企業融資一次後可能一、兩年不會再行動，如今可能完成一輪融資後三個月又重返市場。ＡＩ帶來的資本需求未來數年仍將持續。

報導稱，這波融資熱潮也擴大至亞太地區。彭博數據顯示，第三季亞太地區股票融資規模超過一千二百億美元，創六年來同期最高。印度自七月以來融資規模達二六○億美元，創歷史新高。

香港財政司長陳茂波四日也在網誌文章寫道，過去一年，中東資金參與香港新股上市的程度明顯增加，更多參與香港的首次公開招股。

不過，市場轉弱也使投資人開始質疑大規模ＡＩ投資能否帶來足夠回報。ＭＳＣＩ亞太指數七月一度下跌百分之七，恒生科技指數今年以來也呈下行趨勢。據彭博數據，自七月以來香港規模最大的十宗股權融資交易中，目前僅兩宗股價高於發行價。