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AI熱潮 港第3季股權融資 創同期新高

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
香港第三季股權融資規模創歷來同期新高，AI熱潮帶動中國科技企業加速募資。圖為香港維多利亞港。中新社
香港第三季股權融資規模創歷來同期新高，AI熱潮帶動中國科技企業加速募資。圖為香港維多利亞港。中新社

人工智慧（ＡＩ）熱潮帶動中國大陸科技企業加速募資香港第三季股權融資規模也創歷來同期新高。彭博報導，今年七月至九月香港透過首次公開募股（ＩＰＯ）、配股及大宗交易籌資四七五億美元；不過，隨著市場走弱，近期部分新股及融資交易股價表現不佳，投資人態度也轉趨審慎。

彭博報導，彭博彙編數據顯示，今年七至九月香港透過首次公開募股、配股及大宗交易合計籌資四七五億美元，創歷來第三季最高紀錄；今年以來香港股權融資總額突破九二○億美元，逐步逼近二○二一年一一二五億美元全年紀錄。

ＡＩ企業成為這波融資熱潮的重要推手。彭博指出，大陸企業為擴充ＡＩ相關業務，不僅融資規模擴大，部分企業完成一輪融資後，僅隔數月便再次進入市場籌資。其中，阿里巴巴規模達一○二億美元的後續股票發行，是第三季香港最大宗股權融資交易；光模塊製造商中際旭創則在香港籌資近八十億美元，成為香港近七年來規模最大的上市交易。

報導指出，大陸ＡＩ大模型企業智譜今年也通過ＩＰＯ、配股和可轉換債券等方式，累計籌資九十六億美元。MiniMax、天數智芯和壁仞科技等ＡＩ及晶片企業，也在ＩＰＯ禁售期結束後不久再次進入市場融資。

高盛亞洲股票資本市場主管James Wang表示，企業如今往往在禁售期結束後很快再次籌資，過去企業融資一次後可能一、兩年不會再行動，如今可能完成一輪融資後三個月又重返市場。ＡＩ帶來的資本需求未來數年仍將持續。

報導稱，這波融資熱潮也擴大至亞太地區。彭博數據顯示，第三季亞太地區股票融資規模超過一千二百億美元，創六年來同期最高。印度自七月以來融資規模達二六○億美元，創歷史新高。

香港財政司長陳茂波四日也在網誌文章寫道，過去一年，中東資金參與香港新股上市的程度明顯增加，更多參與香港的首次公開招股。

不過，市場轉弱也使投資人開始質疑大規模ＡＩ投資能否帶來足夠回報。ＭＳＣＩ亞太指數七月一度下跌百分之七，恒生科技指數今年以來也呈下行趨勢。據彭博數據，自七月以來香港規模最大的十宗股權融資交易中，目前僅兩宗股價高於發行價。

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