快訊

兒勸81歲母搬進高齡住宅！3個月後探望卻越來越少 她聽到一句話心涼

影／賴總統親自迎接！蔡英文現身沈伯洋競總開幕 宣布接任競總主委

楊双子德國講座口譯狂出包！中國、中華民國都沒翻 出版社緊急換人

聽新聞
0:00 / 0:00

產業邁入新階段 陸多地終止低空經濟支持政策

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
今年以來，包括杭州等多地發布低空經濟政策廢止文件，原因都指向行政規範性文件中的公平競爭審查要求。中新社
今年以來，包括杭州等多地發布低空經濟政策廢止文件，原因都指向行政規範性文件中的公平競爭審查要求。中新社

今年以來，包括杭州等多地發布低空經濟政策廢止文件，原因幾乎都指向行政規範性文件中的公平競爭審查要求。業內表示，前兩年政策重心在於產業培育，如今行業已進入強調規模化應用的新階段。如果仍主要依靠直接獎補，難以支撐產業長期發展。

杭州市財政局近期廢止2024年推出的支持低空經濟政策，該政策針對企業落戶、技術改造、適航取證等都提出了具體的獎補措施；廣州市天河區發展和改革局9月24日發佈通知稱，為落實公平競爭審查要求，暫停實施先前低空經濟支持政策；紹興市政府在2月明確廢止支持低空企業落戶、支持重大項目落戶等兩項政策。

支持政策的廢止引發行業「降溫」熱議。但另一方面，有觀點認為，地方政府支持產業的方式正在更加多元，從直接獎補，延伸至產業基金、國資投資、製造基地建設、場景開放等方面。

比如總部位於蘇州的追夢空天在6月選擇落戶杭州蕭山經濟技術開發區，成為杭州首個eVTOL整機總部引進項目，且於9月初完成數億元A+輪融資，由杭實集團及下屬杭州低空公司領投，蕭山創投基金、財通資本等參與投資；另一家成立於南京的eVTOL企業億維特今年將註冊地址變更為杭州。億維特在8月完成數億元A+輪融資，由杭州上城資本集團聯合普華資本等頭部機構投資。從前述案例可知，大陸官方直接補貼支持正在退出，轉而由國資基金接棒扶持。

上證報報導，低空經濟從業者表示，前兩年更多是產業培育，現在行業已經開始強調規模化應用。如果還是主要依靠直接獎補，顯然很難支撐產業長期發展。現階段企業更需要的是能夠真正飛起來、跑起來的應用場景，以及圍繞適航、運營、基礎設施形成的產業生態。

文件 廣州 財政

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸成屋銷售新規 一線城先行…北上廣趕在十一長假前公布細則

中市特定工廠淨零外貿講座 低碳能源發展及企業揭露碳足跡為首要

領航者經營思維／陸兩大AI巨頭 逆主流而行

陸生成式AI用戶 衝破七億

相關新聞

G20會議／中代表斥「產能過剩」論 槓美、反對保護主義

今年9月第二次川習會剛結束，美國與中國的經貿角力又上演。中國官員赴美參加G20貿易部長會議時，表態「堅決反對以應對產能過剩、消除強迫勞動為由行單邊主義、保護主義之實」。美方則對會議未能就強迫勞動達成共識、以及少數成員拒絕就產能過剩建立合作而表「失望」。

iPhone 18 Pro開售半月...大陸市場銷量突破200萬 十一後估超250萬

蘋果iPhone 18 Pro系列儘管上市前後外觀設計飽受大陸網友吐槽沒新意，但在大陸市場銷售表現卻相當亮眼。陸媒報導，開售不到半個月累計銷量已突破200萬支；大陸科技部落客預估，第40周累計銷量將超過250萬台，兩款機型單品啟動量均達100萬台。

中企繞道買到Nvidia晶片 文件揭背後有國企資金影子

中國地方政府背景的融資公司，被文件揭露曾為購買受美國出口管制的Nvidia輝達(另稱英偉達)Blackwell系列晶片提供資金。根據提交北京監管機構的文件，芯技租賃集團過去1年曾為宏景科技提供融資，採購700多台服務器，其中包括32台搭載Nvidia B300晶片的華碩服務器。

宇樹股價1個月重摔59% 小摩估還會跌30%、喊減碼

宇樹科技上市後股價跌跌不休，今年8月19日上市發行價150.8元（人民幣，下同，約22美元），首日開盤即衝至1100元，較發行價暴漲629%，但隨後股價持續回落至9月30日的450元，較首日高點跌掉59%。

中國汽車阿根廷市占急升至10% 米雷伊：買什麼是人民的事

中國大陸汽車品牌正加速搶進阿根廷市場。路透報導，阿根廷2日在首都布宜諾斯艾利斯舉辦首屆中國汽車展，超過20個中國品牌參展；受阿根廷政府開放市場措施帶動，中國品牌8月已占當地汽車及輕型商用車銷量10%，高於去年底約2%。

產業邁入新階段 陸多地終止低空經濟支持政策

今年以來，包括杭州等多地發布低空經濟政策廢止文件，原因幾乎都指向行政規範性文件中的公平競爭審查要求。業內表示，前兩年政策重心在於產業培育，如今行業已進入強調規模化應用的新階段。如果仍主要依靠直接獎補，難以支撐產業長期發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。