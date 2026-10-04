產業邁入新階段 陸多地終止低空經濟支持政策

今年以來，包括杭州等多地發布低空經濟政策廢止文件，原因幾乎都指向行政規範性文件中的公平競爭審查要求。業內表示，前兩年政策重心在於產業培育，如今行業已進入強調規模化應用的新階段。如果仍主要依靠直接獎補，難以支撐產業長期發展。

杭州市財政局近期廢止2024年推出的支持低空經濟政策，該政策針對企業落戶、技術改造、適航取證等都提出了具體的獎補措施；廣州市天河區發展和改革局9月24日發佈通知稱，為落實公平競爭審查要求，暫停實施先前低空經濟支持政策；紹興市政府在2月明確廢止支持低空企業落戶、支持重大項目落戶等兩項政策。

支持政策的廢止引發行業「降溫」熱議。但另一方面，有觀點認為，地方政府支持產業的方式正在更加多元，從直接獎補，延伸至產業基金、國資投資、製造基地建設、場景開放等方面。

比如總部位於蘇州的追夢空天在6月選擇落戶杭州蕭山經濟技術開發區，成為杭州首個eVTOL整機總部引進項目，且於9月初完成數億元A+輪融資，由杭實集團及下屬杭州低空公司領投，蕭山創投基金、財通資本等參與投資；另一家成立於南京的eVTOL企業億維特今年將註冊地址變更為杭州。億維特在8月完成數億元A+輪融資，由杭州上城資本集團聯合普華資本等頭部機構投資。從前述案例可知，大陸官方直接補貼支持正在退出，轉而由國資基金接棒扶持。

上證報報導，低空經濟從業者表示，前兩年更多是產業培育，現在行業已經開始強調規模化應用。如果還是主要依靠直接獎補，顯然很難支撐產業長期發展。現階段企業更需要的是能夠真正飛起來、跑起來的應用場景，以及圍繞適航、運營、基礎設施形成的產業生態。