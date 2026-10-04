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中國社群「奴工理論」走紅 諷低薪壓榨勞動環境

中央社／ 台北4日電

近期中國網路上興起「奴工理論」，諷刺低薪、壓榨式管理的勞動環境，最終將導致整個系統提供低品質的產品或服務。近年中國這類「理論」層出不窮，折射底層青年的焦慮。

據新加坡聯合早報報導，「奴工理論」一詞今年9月份在知乎等中國網路平台上走紅，意指無論一個系統看起來多麼高端先進，只要其中一個環節使用了「奴工」方式，由於木桶效應，最終整個系統提供的產品或服務必然也是低品質的。

所謂「奴工」方式，是指低工資、壓榨式管理、層層外包等現象。

有網友舉9月5日在上海舉辦的中國超跑錦標賽碰撞起火事故為例，當時1名英國車手駕駛的賽車發生碰撞起火後，傳救援人員因害怕火勢而扔下滅火器逃跑，救護車疑因駕駛睡著，直到通報15分鐘後才到場。

香港01當時披露，中國超跑賽事很多工作人員是臨時招聘，缺乏系統培訓和實戰經驗。也有人爆料，現場工作人員是層層外包的保安，薪資人民幣60元（約新台幣285元）一天，「難道指望人家為了幾十塊錢拚命嗎」。

除此之外，網友還列舉餐飲行業中廚房員工往菜品吐口水、咖啡店店員與顧客衝突等，指類似事件也符合「奴工理論」，無論品牌看上去多麼高級，只要中間環節有員工長期處在高壓力或低工資的環境，就可能給品牌形象帶來嚴重影響。

報導還指出，近年中國網路上的「理論」層出不窮，大多折射出底層青年的焦慮。去年有「三大理論」走紅，包括網紅戶晨風的「蘋果安卓論」、與網紅峰哥亡命天涯有關的「性壓抑理論」，以及情感網紅好師兄戴夢提出的「力工梭哈理論」。

「蘋果安卓論」指用手機操作系統區分各種人事物，也隱含外國產品優於中國產品的意思；「性壓抑理論」則把普通人感情中遇到的各類問題，通通歸因「性壓抑」；「力工梭哈理論」則用於批判部分中國男性為娶妻生子甘願傾家蕩產的觀念。

中國官方去年9月22日以整治惡意挑動負面情緒問題為由，啟動一輪網路清朗行動，「三大理論」首當其衝，相關詞條和話題被屏蔽，「戶晨風」等被封號。

低薪 社群 上海

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