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影／陸「十一」電動車塞爆服務區 有人充電從黑夜等到天亮

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸「十一」長假掀起出遊潮，多個高速公路服務區新能源車充電樁再現排隊人龍，部分車主等候超過5小時。甚至有人等到天亮才排到充電樁。圖／取自瀟湘晨報小紅書
大陸「十一」長假掀起出遊潮，多個高速公路服務區新能源車充電樁再現排隊人龍，部分車主等候超過5小時。甚至有人等到天亮才排到充電樁。圖／取自瀟湘晨報小紅書

大陸正值「十一」長假，隨著新能源汽車日益普及，駕駛新能源車出遊的民眾大增，大陸多個高速公路服務區充電樁再現排隊潮。因一樁難求，部分車主等候超過5小時，甚至有人從黑夜等到天亮。還有車輛因電量僅剩1%拋錨，須由工作人員及其他車主合力推至充電樁。為提高充電樁周轉率，部分服務區採取充電至80%即須離場的臨時措施。

據大陸央廣網，「十一」假期首日全國高速公路充電量達2804.69萬千瓦時，創歷史節假日單日新高；大陸交通運輸部預判，假期首日高速新能源車流量峰值可達1780萬輛次，為平日1.8倍。大陸國家能源局3日通報，10月1日、2日全國高速公路充電次數達206.04萬次，累計充電量5010.99萬千瓦時，較去年同期增加五成。

澎湃新聞指出，9月30日至10月1日凌晨，多個高速服務區出現新能源車排隊充電，有車主等候超過5小時。成都車主李先生表示，1000公里旅程曾一次排隊4個半小時；另一名劉先生在京昆高速陵江服務區取到99號，等候5個多小時才充上電。

瀟湘晨報提到，甘肅劉女士9月30日晚10時許抵達蘭海高速洛塘服務區，排隊7小時，至翌日清晨5時才充上電；湖北棗陽北服務區東區則採取現場取號、分輪叫號，車主黃女士表示，隊伍一度排到第五輪，估計約有200輛車等候充電。還有不少車主在小紅書上秀出號碼牌，有人抽到140號，排到天亮才充到電。對此，有不少網友揶揄稱，「高速服務區新能源車充電像排隊打飯」。

四川包茂高速達州北服務區有新能源車電量僅剩1%，無法繼續行駛，最後由服務區工作人員及多名車主合力推至充電樁旁。明報提到，由於充電大排長龍，部分油電混合車主改燒油行駛。

為加快充電樁周轉，部分服務區實行充電至80%強制離場。大陸國網智慧車聯網技術有限公司充電服務中心總監秦儉表示，鋰電池前80%電量充電速度較快，最後20%速度會大幅下降，長途出行可充至80%以縮短等待時間。

對於這項措施，車主意見不一。有車主表示，她2日自駕從重慶到西昌，「充電樁限流80%後，效率高了不止一星半點，全線沒有排隊」，不過其車輛續航較短，增加了充電次數。另外，亦有車主表示，高速路況多變，「萬一後續路段塞車、低溫耗電加快，只充80%電量很容易有續航焦慮」。

大陸交通運輸部表示，假期高速公路充電需求通常從每天10時開始增加，21時後逐步回落；10月5日、6日為返程核心時段，其中5日充電高峰預計為11時至21時，6日為10時至22時。

大陸正值「十一」長假，隨著新能源汽車日益普及，駕駛新能源車出遊的民眾大增。大陸多個高速公路服務區充電樁再現一樁難求狀況。有車主10月1日凌晨在社群平台曬出充電取號畫面，號碼已排到A140號，直呼開了5年<a href='/search/tagging/2/電動車' rel='電動車' data-rel='/2/104676' class='tag'><strong>電動車</strong></a>，首次遇到服務區排隊充電。圖／取自新浪財經
大陸正值「十一」長假，隨著新能源汽車日益普及，駕駛新能源車出遊的民眾大增。大陸多個高速公路服務區充電樁再現一樁難求狀況。有車主10月1日凌晨在社群平台曬出充電取號畫面，號碼已排到A140號，直呼開了5年電動車，首次遇到服務區排隊充電。圖／取自新浪財經

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