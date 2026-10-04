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AI熱潮推升募資 香港第三季股權融資475億美元創新高

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港第三季股權融資規模創歷來同期新高，AI熱潮帶動中國科技企業加速募資。圖為香港維多利亞港。中新社
香港第三季股權融資規模創歷來同期新高，AI熱潮帶動中國科技企業加速募資。圖為香港維多利亞港。中新社

人工智慧（AI）熱潮帶動中國科技企業加速募資香港第三季股權融資規模也創歷來同期新高。據彭博報導，今年7月至9月香港透過首次公開募股（IPO）、配股及大宗交易籌資475億美元；不過，隨著市場走弱，近期部分新股及融資交易股價表現不佳，投資人態度也轉趨審慎。

據彭博4日報導，彭博彙編數據顯示，今年7月至9月香港透過首次公開募股（IPO）、配股及大宗交易合計籌資475億美元，創歷來第三季最高紀錄；今年以來香港股權融資總額也突破920億美元，逐步逼近2021年創下的1125億美元全年紀錄。

AI企業成為這波融資熱潮的重要推手。彭博指出，中國企業為擴充AI相關業務，不僅融資規模擴大，部分企業完成一輪融資後，僅隔數月便再次進入市場籌資。

其中，阿里巴巴規模達102億美元的後續股票發行，是第三季香港最大宗股權融資交易；光模塊製造商中際旭創則在香港籌資近80億美元，成為香港近七年來規模最大的上市交易。

報導提到，大陸AI大模型企業智譜今年也通過IPO、配股和可轉換債券等方式，累計籌資96億美元。MiniMax、天數智芯和壁仞科技等AI及晶片企業，也在IPO禁售期結束後不久再次進入市場融資。

高盛亞洲（日本除外）股票資本市場主管James Wang表示，企業如今往往在禁售期結束後很快再次籌資，過去企業融資一次後可能一、兩年不會再行動，如今可能完成一輪融資後三個月又重返市場。他認為，AI帶來的資本需求未來數年仍將持續。

報導稱，這波融資熱潮也擴大至亞太地區。彭博數據顯示，第三季亞太地區股票融資規模超過1200億美元，創六年來同期最高；印度自7月以來融資規模達260億美元，創歷史新高。

在此同時，香港財政司司長陳茂波4日也在刊發網誌寫道，過去一年，中東資金參與香港新股上市的程度明顯增加，更多參與香港的首次公開招股，並希望進一步增加在港的投資比重。

不過，市場轉弱也使投資人開始質疑大規模AI投資能否帶來足夠回報。MSCI亞太指數7月一度下跌7%，恒生科技指數今年以來也呈下行趨勢。據彭博數據，自7月以來香港規模最大的10宗股權融資交易中，目前僅兩宗股價高於發行價；近期包括快時尚零售商希音（SHEIN）及晶片製造商江波龍在內的新股上市首日也出現下跌。

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