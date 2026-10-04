小米Vision GT將進駐「GT賽車7」 成首款中國品牌Vision GT

小米汽車宣布，Xiaomi Vision GT（Vision Gran Turismo）將本（10）月正式進駐標榜為「真實駕駛模擬器」的「Gran Turismo 7」(GT賽車7，又稱跑車浪漫旅7），成為遊戲史上首款中國Vision GT。陸媒指，Xiaomi Vision GT是由Gran Turismo系列製作人山內一典發起的全球虛擬概念車合作項目，小米是第36個加入該項目的品牌，也是首個受邀參與的中國品牌。

IT之家指出，Vision GT項目邀請包括法拉利、保時捷、藍寶堅尼等全球頂級汽車製造商參與，突破現實技術、材料與製造限制，設計代表品牌構想的概念車。小米除了是第36個加入此專案的品牌，也是首個受邀的中國品牌，同時也是全球首家以科技公司身分參與此專案的企業。

小米曾在「小米汽車答網友問」第212集中表示，Xiaomi Vision Gran Turismo是該項目的第51款概念車，也是全球首家以科技公司身分參與的企業。

小米Vision GT今年2月在西班牙巴塞隆納全球亮相，4月於北京車展完成中國大陸首秀。小米汽車3月曾表示，Vision Gran Turismo不會量產，主要是在既有科技基礎之外，探索創新設計。

據江西廣播電視台旗下「都市現場」，Xiaomi Vision GT是專為GT模擬駕駛平台打造的純電動概念超跑，採用小米自研900V碳化矽高壓平台，搭載四電機四輪驅動系統，綜合功率達1360匹馬力，零至100公里加速進入1秒級，最高時速超過350公里，風阻係數低至0.29。

「Gran Turismo 7」由日本遊戲開發商Polyphony Digital開發、索尼互動娛樂發行。IT之家提到，Xiaomi Vision GT由小米全球設計團隊打造，設計定位為「由風塑形」，在風阻與下壓力間尋求平衡。小米首席設計師李田原表示，設計不依靠額外加裝部件達成空氣動力學目標，並採取「少即是多」理念，使車身多處設計兼具空氣動力學功能。

另據快科技，繼小米SU7 Ultra進駐GT7後，Xiaomi Vision GT也將加入遊戲，預計隨10月Spec IV大型更新上線。此次更新還將推出電動車專屬駕駛教學，玩家可使用小米SU7 Ultra及Xiaomi Vision GT，熟悉電動車的加速及煞車特性。