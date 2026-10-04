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中國汽車阿根廷市占急升至10% 米雷伊：買什麼是人民的事

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
阿根廷總統米雷伊對中國汽車品牌快速成長持開放態度，強調「阿根廷人買什麼，是阿根廷人的問題」；中國品牌8月已占當地汽車及輕型商用車銷量10%。歐新社
阿根廷總統米雷伊對中國汽車品牌快速成長持開放態度，強調「阿根廷人買什麼，是阿根廷人的問題」；中國品牌8月已占當地汽車及輕型商用車銷量10%。歐新社

中國大陸汽車品牌正加速搶進阿根廷市場。路透報導，阿根廷2日在首都布宜諾斯艾利斯舉辦首屆中國汽車展，超過20個中國品牌參展；受阿根廷政府開放市場措施帶動，中國品牌8月已占當地汽車及輕型商用車銷量10%，高於去年底約2%。

路透指出，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）執政後，當地汽車市場從高度保護主義轉向更加開放的競爭環境。阿根廷2026年允許最多5萬輛電動車及油電混合車免關稅進口，中國汽車品牌因此加速進入市場。

其中，中國電動車製造商比亞迪2025年底進入阿根廷市場後，目前已成為當地第九大暢銷汽車品牌；在此次車展上，則有吉利、奇瑞、長城汽車及東風等超過20個中國品牌參展。

阿根廷汽車經銷商協會（ACARA）主席貝亞托（Sebastian Beato）表示，中國品牌「令人印象深刻」的成長，已促使阿根廷汽車產業推出新車款，例如雷諾9月發布的Niagara皮卡。貝亞托表示，如果阿根廷汽車產業不轉型，「將會擁有過時的汽車」。阿根廷政府在近日也表示，日本豐田汽車將投資13.4億美元，在阿根廷開發電動車工廠。

對於中國汽車品牌快速成長，米雷伊並未表示擔憂。米雷伊9月接受彭博採訪時表示，對比亞迪的快速增長並不擔心，並駁斥中國汽車擴張可能影響阿根廷與美國密切關係的說法。他在紐約經濟俱樂部表示，「阿根廷人買什麼，是阿根廷人的問題。」

米雷伊表示，如果阿根廷人想買中國汽車，他不會阻止，「我有什麼資格說三道四？」他並稱，自認為是「自由主義者」，不會採取限制消費者選擇的做法。

觀察者網提到，米雷伊曾是中國的嚴厲批評者，但自2023年選舉以來，他對中國的語氣已經有所軟化。同時，中國正接近超越巴西，成為阿根廷最重要的貿易夥伴。

不過，談及美國總統川普正在尋求保護美國本土汽車製造商時，米雷伊說，自己不會因此批評川普，「我不能給世界上其他州長或總統建議，因為我不了解他們所處的情況，也不了解他們面臨的限制」。

另，路透提到，中國汽車製造商目前也持續擴大拉丁美洲市場。其中，巴西及墨西哥已祭出關稅措施，以減緩中國汽車進口並保護國內製造業就業；阿根廷今年汽車銷量較2025年同期下降13%，產業分析人士認為，主要是市場在去年貿易壁壘降低帶動強勁成長後進行調整，高利率也抑制消費者申請汽車貸款。

顧問公司Abeceb經濟學家西維塔（Andres Civetta）表示，阿根廷汽車產業應聚焦皮卡車，因阿根廷已建立強大的皮卡出口地位，目前也尚未面臨中國品牌競爭。

阿根廷 米雷伊 比亞迪 中國

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