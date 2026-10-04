快訊

外送員送餐撞見「捉姦現場」！牛肉炒飯秒變武器 網笑：上班還能吃瓜

美軍陸戰隊員涉殺沖繩女子！高市早苗開轟 向美方強烈抗議

驚悚！頭份市10樓頂落下鐵球時速可達80多公里 3車受損

聽新聞
0:00 / 0:00

G20貿長會後 陸商務部：最惠國待遇原則是多邊貿易基石

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
G20貿易部長會議9月30日至10月1日在美國密爾瓦基舉行，產能過剩、強迫勞動及最惠國待遇等議題未形成成果文件，大陸商務部稱，多數成員對部分議題存不同意見，最終未形成成果文件。圖／取自大陸商務部網站
G20貿易部長會議9月30日至10月1日在美國密爾瓦基舉行，產能過剩、強迫勞動及最惠國待遇等議題未形成成果文件，大陸商務部稱，多數成員對部分議題存不同意見，最終未形成成果文件。圖／取自大陸商務部網站

20國集團（G20）貿易部長會議9月30日至10月1日在美國密爾瓦基（Milwaukee）舉行。大陸商務部4日表示，，產能過剩、強迫勞動及調整最惠國待遇原則等議題均未形成成果文件。大陸商務部4日表示，相關議題從設置之初即存在爭議，因大多數成員持不同意見，最終未能達成共識；對於最惠國待遇原則，包括大陸在內的絕大多數成員均認為是多邊貿易體制的基石。

大陸商務部網站4日發布「商務部新聞發言人就二十國集團貿易部長會議及相關情況答記者問」。發言人指出，本次G20貿易部長會議，成員圍繞主席國美方設置的反對糧食武器化、應對產能過剩、消除強迫勞動、調整最惠國待遇原則等議題交換意見，並就糧食議題達成聯合聲明，其餘議題未形成成果文件。

該發言人透露，在糧食議題磋商中，包括中方在內的許多新興市場和發展中成員都提出，糧食進口國和出口國應共同維護糧食供應鏈穩定，各方有權出於國內公共政策目標和保障糧食安全採取措施。主席國對這些意見予以積極考慮，也在聯合聲明中得到充分反映。發言人稱，這一成果是所有G20成員協商一致、共同努力的結果。

發言人提到，產能過剩、強迫勞動等議題從設置之初就有很大爭議。當前G20成員普遍被加徵強迫勞動301關稅，也多為產能過剩301調查對象。在此背景下，對於主席國設置上述議題，並推動發表聯合聲明、建立合作機制，很多成員都提出不同看法。

發言人接著指，最終因大多數成員都有不同意見，會議未能就相關議題達成成果文件。中方注意到，美方會後發表主席聲明提及，其會同2個G20國家在G20框架外發表有關強迫勞動問題的聲明。

發言人表示，對調整最惠國待遇原則議題，包括中方在內的絕大多數成員都強調，該原則是多邊貿易體制的基石，為全球貿易提供穩定性和可預見性，一旦被動搖將嚴重損害多邊貿易體制根基。按照各方意見，主席國未就該議題提出成果文件建議。

發言人再指，會議期間，中方始終秉持開放合作態度，建設性參與各項議題討論，並同成員密切溝通，充分發揮促談促合作作用。同時，中方堅持原則，維護自身和發展中國家的共同利益，並努力促進G20團結合作。

展望即將召開的G20邁阿密峰會，發言人表示，中方願與主席國及各成員共同努力，堅持協商一致、團結協作，共同為峰會貢獻積極務實的經貿成果。

G20 大陸商務部 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

G20貿易部長會議 李成鋼：堅決反對以產能過剩為由行單邊主義之實

G20會場 美發起強迫勞動議題遭挫

美將公布產能過剩反制措施

十一長假未休息⋯陸商務部宣布對歐盟對硝基甲苯發起反傾銷調查

相關新聞

中國汽車阿根廷市占急升至10% 米雷伊：買什麼是人民的事

中國大陸汽車品牌正加速搶進阿根廷市場。路透報導，阿根廷2日在首都布宜諾斯艾利斯舉辦首屆中國汽車展，超過20個中國品牌參展；受阿根廷政府開放市場措施帶動，中國品牌8月已占當地汽車及輕型商用車銷量10%，高於去年底約2%。

美智庫指陸加速囤積光刻機 籲全面禁售浸潤式DUV設備

大陸晶圓廠加速囤積浸潤式深紫外（DUV）光刻機。美國華盛頓智庫科技與國家治理能力中心（Center for Technology & Statecraft，CTS）報告預估，截至今年首季，中國已累計進口343台浸潤式DUV設備，其中多數可用於生產先進人工智慧（AI）晶片。報告呼籲美國及盟友全面禁止向大陸出口浸潤式DUV設備，並收緊備件供應及維修服務管制。

G20貿長會後 陸商務部：最惠國待遇原則是多邊貿易基石

20國集團（G20）貿易部長會議9月30日至10月1日在美國密爾瓦基（Milwaukee）舉行。大陸商務部4日表示，，產能過剩、強迫勞動及調整最惠國待遇原則等議題均未形成成果文件。大陸商務部4日表示，相關議題從設置之初即存在爭議，因大多數成員持不同意見，最終未能達成共識；對於最惠國待遇原則，包括大陸在內的絕大多數成員均認為是多邊貿易體制的基石。

陸反傾銷調查盯歐盟化學品 有意逼對手重返談判桌

大陸商務部宣布，對原產於歐盟的對硝基甲苯（主要用於染料、農藥及醫藥）發起反傾銷調查，相關產品對大陸國內產業造成損害，中方將依法依規開展調查，並暗批歐盟針對大陸一年多來已發起28起貿易救濟調查，其中五成是化工產品。

大陸央行有望增黃金儲備

中國人民銀行（大陸央行）預計7日公布9月外匯存底以及黃金儲備數據。大陸外匯存底已連續五個月維持在3.4兆美元上方，處於充裕區間。黃金儲備方面，人行已連續22個月增持黃金，持續增持仍是明確大方向。

貿易攻防 陸對歐盟化工品祭反傾銷

大陸商務部宣布，對原產於歐盟的對硝基甲苯（主要用於染料、農藥及醫藥）發起反傾銷調查，相關產品對大陸國內產業造成損害，中方將依法依規開展調查，並暗批歐盟針對大陸一年多來已發起二十八起貿易救濟調查，其中五成是化工產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。