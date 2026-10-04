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中共黨媒連發10文談經濟 坦言消費內生動力不強

中央社／ 上海4日電

中共黨媒人民日報今天連續第10天刊出署名長文談經濟。文章指出，中國擴大內需市場面臨消費內生動力不強、民眾收入成長不易影響消費力和意願等問題。在解決方案中提到，將增加政府資金用於民生保障支出。

中國近年內需不振，今年消費市場動能部分來自政府發放補貼的外生動力。根據文章中數字，消費品以舊換新累計帶動相關商品銷售額就高達人民幣1.55兆元（新台幣7.35兆元），使用人次逾2.08億。

人民日報已連續刊出金軒署名文章10篇，都在談中國經濟發展，今天主題是「加快建設強大國內市場」。

文章指出，今年上半年內需對中國經濟增長的貢獻率為82.1%，其中最終消費支出、資本形成總額貢獻率分別為46%、36.1%。

最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口是支出法國內生產毛額（GDP）的3大構成項目，是拉動經濟成長的「三駕馬車」之一。

在新興領域投資方面，文章說，中國智慧財產權產品投資在前8個月成長9.2%，高技術產業投資年增5.2%，其中積體電路製造業投資成長12%，帶動人工智慧（AI）算力成本下降。

文章同時指出當前中國國內經濟面臨的問題，例如消費內生動力不強，居民就業增收承壓制約了消費能力和意願；投資止跌回穩壓力較大，投資效益有待進一步提高，民間投資活力有所減弱。

文章指出，根據國際經驗，當一國人均GDP突破1萬美元之後，居民消費結構會加快升級，實物消費占比下降，交通通訊、衛生健康、文化娛樂等服務消費占比上升。中國2025年人均GDP為人民幣9.97萬元、連續第3年超過1.3萬美元，消費升級正處於關鍵時期。

對於擴大中國國內市場的方案，文中提出要惠民生和促消費相結合，大力提振消費。統籌促就業、增收入、穩預期，合理提高公共服務支出占財政支出比重，增強居民消費能力。加大直達消費者的普惠政策力度，增加政府資金用於民生保障支出。

文章並指出，當前中國人均資本存量與已開發國家相比仍有較大差距，水利、能源、市政等領域還有不足，傳統基礎設施建設和改造仍然能夠產生長期經濟社會綜合效益。

人民幣 中共 消費

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