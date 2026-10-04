美智庫指陸加速囤積光刻機 籲全面禁售浸潤式DUV設備

大陸晶圓廠加速囤積浸潤式深紫外（DUV）光刻機。美國華盛頓智庫科技與國家治理能力中心（Center for Technology & Statecraft，CTS）報告預估，截至今年首季，中國已累計進口343台浸潤式DUV設備，其中多數可用於生產先進人工智慧（AI）晶片。報告呼籲美國及盟友全面禁止向大陸出口浸潤式DUV設備，並收緊備件供應及維修服務管制。

香港《南華早報》報導，CTS於9月26日發布報告，由美國前出口管制官員布朗（Nicholas Brown）及曾任白宮和美國商務部科技政策顧問的卡漢（Saif Khan）共同撰寫。報告指出，大陸晶片製造商無法取得ASML最先進的極紫外（EUV）光刻機，因此高度依賴仍可獲准出口的浸潤式DUV設備生產先進半導體。

報告預估，2012年至今年第一季，陸資晶圓廠累計進口343台浸潤式DUV設備，其中約270台為ASML的NXT:1980i系統，另有28台NXT:2050i及NXT:2100i，以及約45台較舊機型；數字不包括外資企業進口量，也未扣除設備退役或再出口數量。

報告指出，大陸在2010年代末開始進口NXT:1980i，並在荷蘭政府2023年宣布限制更先進浸潤式DUV設備出口後加快採購。陸資晶圓廠2024年及2025年分別進口約90台及89台NXT:1980i，兩年支出超過130億美元。

報告稱，NXT:1980i雖非最先進機型，但可經調整用於製造7奈米級邏輯晶片及HBM2、HBM2e高頻寬記憶體，相關晶片包括華為昇騰系列AI晶片所需產品。報告估，在具備充足配套製造設備的大陸晶圓廠，一台NXT:1980i每年可能支援生產逾10萬顆昇騰910C等效晶片。

不過，大陸市場占ASML系統淨銷售額的比例近期有所下降。南華早報引述ASML財報指，按出貨目的地計算，大陸占ASML系統淨銷售額比重，2024年為41%、2025年降至33%，今年第一季及第二季進一步降至19%及14%。ASML此前解釋，2024年對大陸出貨量較高，部分原因是交付早前受到供應鏈限制而積壓的訂單。

荷蘭政府2023年9月起要求NXT:2000i及更先進浸潤式DUV設備出口須取得許可證，2024年9月再將許可證要求擴大至NXT:1970i及NXT:1980i，但NXT:1980i仍可逐案獲准出口大陸。報告認為，這種做法留下管制漏洞，公開數據顯示仍有大量NXT:1980i出口獲准。

報告警告，即使設備最初售予成熟製程晶圓廠，也可能日後用於先進晶片生產，例如升級生產線、將整機或關鍵零組件轉移至受限制晶圓廠，或在不同工廠間轉運半成品晶圓。報告建議全面禁止向大陸出口浸潤式DUV設備；若盟友無法達成禁令，美國可運用外國直接產品規則等工具，將相關外國製造設備納入出口管制。