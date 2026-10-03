受美出口限制 大陸C919交付時間恐再延遲

大陸國產大飛機C919 高度仰賴西方供應鏈，然而外媒披露，美國商務部近幾周放緩運往大陸的飛機零件出口許可審查，轉化為對中貿易談判籌碼。

同時也限制核發給C919製造商-中國商飛的零件出口許可數量，以防止該公司囤積備件。由於中國商飛短期內找不到替代來源，恐讓落後的交機進度再度延誤。

路透報導，C919是一款大陸設計的客機，目的在與空客和波音競爭，而飛機關鍵零部件的替代來源並不容易獲得。

援引消息人士報導，美國商務部近年來放慢了向大陸出口民用飛機零部件的許可，以加強華盛頓在與北京貿易談判中的立場。

此外，還有消息傳出，美國官員有意制定相關法規，以便更容易地限制航空液壓油的出口。

2025年，中國商飛僅交付了15架C919飛機，遠低於75架的目標。2026年第1季，該公司只交付了3架。

香港南華早報報導，中國商飛公司生產C919飛機依賴進口多種關鍵部件，包括發動機、航空電子設備和液壓系統。

獨立航空分析師李瀚明指出，北京在去年美方禁運發生後感到憤怒，堅持要把飛機關鍵零部件的穩定供應，作為今年「波音訂單的前提條件」。

他表示，這也是導致大陸國家主席習近平與美國總統川普5月北京會面時，未能就發動機供應達成更大交易的原因。

2025年5月，美媒報導，美國商務部暫停了由美國通用電氣〈GE Aerospace〉與法國賽峰〈Safran〉飛機發動機公司合資的CFM國際，向中國商飛出口LEAP-1C發動機及相關技術許可證的申請。此舉作為針對中方限制稀土等關鍵礦物出口的報復性經貿手段。

後來又傳出恢復供應，但出口仍需美國許可，此舉已嚴重影響到C919的產量。

川普5月訪陸期間，中方同意向波音訂購200架飛機，但該交易至今尚未落實。在習近平9月底訪美期間，雙方沒有提及任何新的訂購協議。

李瀚明表示，通用電氣GE Aerospace現在也「不願」向大陸出口飛機發動機，因為它可以以更高的價格、更少的精力將發動機賣給空客和波音。