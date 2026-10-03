快訊

期中選舉將至 撒錢救共和黨選情？川普提1條件：達成將普發現金16萬

北捷驚傳疑當眾亮刀 新莊警2小時找到人原來只是指甲剪

西門町知名酒吧遭搜！現場赫見一片肉色、用過保險套 負責人送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

受美出口限制 大陸C919交付時間恐再延遲

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

大陸國產大飛機C919 高度仰賴西方供應鏈，然而外媒披露，美國商務部近幾周放緩運往大陸的飛機零件出口許可審查，轉化為對中貿易談判籌碼。

同時也限制核發給C919製造商-中國商飛的零件出口許可數量，以防止該公司囤積備件。由於中國商飛短期內找不到替代來源，恐讓落後的交機進度再度延誤。

路透報導，C919是一款大陸設計的客機，目的在與空客和波音競爭，而飛機關鍵零部件的替代來源並不容易獲得。

援引消息人士報導，美國商務部近年來放慢了向大陸出口民用飛機零部件的許可，以加強華盛頓在與北京貿易談判中的立場。

此外，還有消息傳出，美國官員有意制定相關法規，以便更容易地限制航空液壓油的出口。

2025年，中國商飛僅交付了15架C919飛機，遠低於75架的目標。2026年第1季，該公司只交付了3架。

香港南華早報報導，中國商飛公司生產C919飛機依賴進口多種關鍵部件，包括發動機、航空電子設備和液壓系統。

獨立航空分析師李瀚明指出，北京在去年美方禁運發生後感到憤怒，堅持要把飛機關鍵零部件的穩定供應，作為今年「波音訂單的前提條件」。

他表示，這也是導致大陸國家主席習近平與美國總統川普5月北京會面時，未能就發動機供應達成更大交易的原因。

2025年5月，美媒報導，美國商務部暫停了由美國通用電氣〈GE Aerospace〉與法國賽峰〈Safran〉飛機發動機公司合資的CFM國際，向中國商飛出口LEAP-1C發動機及相關技術許可證的申請。此舉作為針對中方限制稀土等關鍵礦物出口的報復性經貿手段。

後來又傳出恢復供應，但出口仍需美國許可，此舉已嚴重影響到C919的產量。

川普5月訪陸期間，中方同意向波音訂購200架飛機，但該交易至今尚未落實。在習近平9月底訪美期間，雙方沒有提及任何新的訂購協議。

李瀚明表示，通用電氣GE Aerospace現在也「不願」向大陸出口飛機發動機，因為它可以以更高的價格、更少的精力將發動機賣給空客和波音。

飛機 出口 時間

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

普亭表態中美俄三方會晤 大陸外交部這樣說

路透曝大陸加速建設羚羊礁機場 為十年來在南海最重大軍事擴張

觀察站／平衡台海…新戰機抵台 背後是美印太謀算

29年前首次F-16交機 瞞天過海突襲式抵台

相關新聞

受美出口限制 大陸C919交付時間恐再延遲

大陸國產大飛機C919 高度仰賴西方供應鏈，然而外媒披露，美國商務部近幾周放緩運往大陸的飛機零件出口許可審查，轉化為對中貿易談判籌碼。

星巴克開進新疆是「道德破產」？ 中媒：又炒作涉疆謊言

星巴克9月29日在新疆首府烏魯木齊開設2家門市，中國官媒大肆報導此事。人權倡議團體及美國國會議員批評連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）首度在中國新疆開設兩間門市；倡議人士及部分外國政府指控新疆維吾爾族穆斯林人口遭受廣泛人權侵害。對此，中媒稱，美國國會議員又跳出來炒作涉疆謊言。

香港外傭最低工資 上調2.35%每月增至665美元

港府2日宣布，香港外籍家庭傭工的「規定最低工資」上調2.35%，由原本每月5100元增至5220元（港幣，下同，約665美元），適用於3日起簽訂的所有外傭合約。港府檢視代替免費膳食的膳食津貼，決定金額維持每月不少於1236元。

中國大廠二手禮盒 返鄉年輕人的「新米麵油」

中秋節是吃月餅的日子，也是送禮的時節，不過看在現在的中國年輕人眼裡，還是「性價比」這三個字最重要，畢竟身處景氣低迷、失業率居高不下的大環境裡，手頭還真不能沒錢。為追求「性價比」，一些年輕人連買禮盒送親友的錢都精打細算，把矛頭指向電商平台上的二手大廠禮盒。在這裡，有人為了裝體面求購，有人為了賺外快而求售，雙方一拍即合，二手大廠禮盒就這麼成了返鄉年輕人的「新米麵油」。

十一長假未休息⋯陸商務部宣布對歐盟對硝基甲苯發起反傾銷調查

大陸商務部在「十一」長假期間未休息，3日宣布從即日起對原產於歐盟的進口對硝基甲苯發起反傾銷調查。大陸商務部發言人稱，初步證據顯示，相關產品對大陸國內產業生產經營造成了損害，中方將依法依規開展調查，並暗示歐方針對大陸化工產品已發起過多貿易救濟調查。

星巴克首次進軍新疆連開2門市 美眾議員批道德破產、陸執行長回應

國際連鎖咖啡巨頭星巴克近日首度進軍新疆並連開兩間門市，獲官媒高調報導，但此舉招致美國國會議員及人權團體批評，直指星巴克「道德破產」、無視當地人權狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。