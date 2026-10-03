中國對歐盟進口對硝基甲苯發起反傾銷調查

中國商務部今天公告，從即日起，對歐盟進口對硝基甲苯發起反傾銷調查。

根據中國官方公告，商務部在今年9月14日收到江蘇淮河化工有限公司、湖北東方化工有限公司代表中國對硝基甲苯產業正式提交申請，對原產於歐盟的進口對硝基甲苯進行反傾銷調查。

公告稱，中國商務部依規定對申請人提供的證據進行了審查，確定存在反傾銷情況。

中國商務部決定在公告發布之日起，對原產於歐盟的進口對硝基甲苯進行反傾銷立案調查，這次調查將在2027年10月3日前結束，特殊情況下可延長6個月。

中國商務部發言人表示，申請人提供的初步證據顯示，2022至2025年，自歐進口的對硝基甲苯產品數量處於高位，價格累計跌幅近60%，自歐傾銷進口產品對中國國內產業生產經營造成了損害。根據中國法律和世貿組織規則，相關申請符合反傾銷調查立案條件，中方將依法依規開展調查，充分保障各利害關係方權利，客觀公正作出裁決。

發言人強調，中方在貿易救濟領域一貫堅持「審慎克制」的立場。同時，歐盟2025年以來，已對中國發起28起貿易救濟調查，其中約50%為化工產品，特別是近期連續對中國聚氯乙烯等化工產品發起3起調查。

這名發言人說，歐盟需正視自身面臨的經貿問題，通過對話協商解決彼此關切。