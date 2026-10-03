十一長假未休息⋯陸商務部宣布對歐盟對硝基甲苯發起反傾銷調查

大陸商務部在「十一」長假期間未休息，3日宣布從即日起對原產於歐盟的進口對硝基甲苯發起反傾銷調查。大陸商務部發言人稱，初步證據顯示，相關產品對大陸國內產業生產經營造成了損害，中方將依法依規開展調查，並暗示歐方針對大陸化工產品已發起過多貿易救濟調查。

大陸商務部3日上午在官網公告，該部在今年9月14日收到江蘇淮河化工有限公司、湖北東方化工有限公司，代表大陸對硝基甲苯產業正式提交申請，對原產於歐盟的進口對硝基甲苯進行反傾銷調查。

對硝基甲苯主要用途在生產對甲苯胺、DSD酸、對硝基苯甲酸、甲苯二異氰酸酯、聯甲苯胺等產品，廣泛應用在染料、顏料、農藥、醫藥等領域。

公告稱，商務部依規定對申請人提供的證據進行了審查，確定存在反傾銷情況，因此決定在公告發佈之日起，對原產於歐盟的進口對硝基甲苯進行反傾銷立案調查，這次調查將在2027年10月3日前結束，特殊情況下可延長6個月。

大陸商務部發言人就上述調查發布「答記者問」表示，申請人提供的初步證據顯示，2022至2025年，自歐進口的對硝基甲苯產品數量處於高位，價格累計跌幅近60%，自歐傾銷進口產品對大陸國內產業生產經營造成了損害。

發言人進一步說，根據大陸法律和世貿組織規則，相關申請符合反傾銷調查立案條件，中方將依法依規開展調查，充分保障各利害關係方權利，客觀公正作出裁決。

發言人強調，中方在貿易救濟領域一貫堅持審慎克制的立場。與此同時，歐盟2025年以來，已對中國發起28起貿易救濟調查，其中約50%為化工產品，特別是近期連續對大陸聚氯乙烯等化工產品發起三起調查。中方多次重申，歐盟需正視自身面臨的經貿問題，通過對話協商解決彼此關切。