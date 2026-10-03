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G20貿易部長會議 李成鋼：堅決反對以產能過剩為由行單邊主義之實

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
9月30日至10月1日，二十國集團（G20）貿易部長會議在美國密爾瓦基舉行。 大陸商務部網站
9月30日至10月1日，二十國集團（G20）貿易部長會議在美國密爾瓦基舉行。 大陸商務部網站

大陸商務部發布消息，9月30日至10月1日，二十國集團（G20）貿易部長會議在美國密爾瓦基舉行。 大陸國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼出席會議並發言。李成鋼表示，面對單邊主義持續衝擊，中方呼籲G20成員實踐多邊主義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，共同維護和加強最惠國待遇原則這一基石。

美國貿易代表葛里爾在這次會議期間曾將矛頭指向「最惠國待遇」關稅制度。葛里爾表示，「最惠國待遇原則，尤其是在無條件適用情況下，限制了各國有效應對扭曲性政策及適應市場環境變化的能力。」他呼籲重新檢視這項原則。而李成鋼的發言則呈現針鋒相對的立場。

另關於產能議題，由於此次G20部長會議是由地主國美國主導議程，完全延續了川普政府藉這項論壇聚焦中國產業補貼、產能過剩及非市場導向經濟政策的做法。會議上，除了中國之外的所有G20成員經濟體，都同意針對導致過度依賴出口的「非市場」經濟政策與貿易扭曲採取行動。

但李成鋼則表示，應從全球視野進行全面客觀動態分析，多探討合作而非製造對立。他說，中方願同各方積極進行產業政策對話合作，透過加強政策協調增進互信，共促進全球產業健康永續發展。

他強調，中國堅決反對以應對產能過剩、消除強迫勞動為由行單邊主義、保護主義之實。

消息稱，G20成員及嘉賓國（波蘭）貿易部長或代表與會。各方就美方設置的反對糧食武器化、應對產能過剩、消除強迫勞動、調整最惠國待遇原則等議題交換意見。會議就糧食議題達成聯合聲明，未就其他議題形成成果文件。

李成鋼表示，習近平主席深刻指出，G20應秉持人類命運共同體理念，在經濟、貿易等領域凝聚國際共識，完善全球治理。面對單邊主義持續衝擊，中方呼籲G20成員實踐多邊主義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，共同維護和加強最惠國待遇原則這一基石，為全球貿易注入穩定性和可預見性。

他強調，G20應以集體行動維持開放秩序，以永續發展縮小全球鴻溝，以數智合作釋放成長動能。

李成鋼指出，糧食安全攸關人類生存和國家社會穩定，中方為全球糧食安全作出了積極貢獻，G20成員應積極降低貿易壁壘，共同維護糧食產供鏈穩定暢通。

他說，中國始終堅持以人民為中心的發展思想，高度重視勞工權益保護，呼籲各方深挖貿易潛力，創造更多高品質就業崗位，確保成長成果普惠共享。

會議期間，李成鋼也分別與美國、歐盟、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、巴西、加拿大、墨西哥、阿根廷、澳洲、韓國、波蘭等代表團團長舉行雙邊會面或簡短會談。

G20 產能過剩 大陸商務部

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