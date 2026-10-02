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香港消費市場持續不振！相繼傳出知名店家倒閉

中央社／ 香港2日電

近年來，香港消費市場持續不振，不少零售及餐飲店相繼倒閉，近日又再有連鎖瑜伽運動店倒閉。此外，著名先施百貨公司的中環店也將會結業。

綜合本地媒體今天的報導，有7家店的連鎖瑜伽運動中心岩盤浴瑜伽有限公司（Hotstone Yoga）昨天全面結業，其分店貼出通告指出，「因業務經營及其他實際情況」結業。

據報導，約有500人已繳費成為該店會員，部分人昨天已向消費者委員會投訴。

除了上述瑜伽運動店外，明報報導，本地歷史悠久的先施百貨公司也將會關閉其中環店。

據報導，先施百貨中環店年初已傳出結業，該店近日張貼告示，表示今年第四季公司租約到期，這意味著該店將會結束營業。

先施百貨為香港百年老店，由澳洲華僑馬應彪於1900年在皇后大道中創立，曾被譽為香港四大華資百貨公司之一。1917年，先施百貨遷至德輔道中，2013年總店再遷至現址。

先施百貨曾先後在旺角、九龍城、深水埗、銅鑼灣和荃灣等地開設分店，中環店結業後，將只剩下九龍旺角瓊華中心分店。

香港 中環 百貨

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