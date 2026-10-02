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機器人進廠打工 廣東已逾兩千台

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東官方信息顯示，截至目前，今年廣東已有超二千台人形機器人進駐各大製造企業、穩定落地實景場景，全年進廠人形機器人有望突破三千台。 　　

中新社報導，在廣東省政府二十九日於廣州舉行的新聞發佈會上，廣東省工業和信息化廳總經濟師鄒勇兵稱，廣東推動具身智能技術走出實驗室、走進生產線，從分揀、物流、質檢、巡邏等典型場景入手，加速賦能製造業關鍵環節、核心工序。 　鄒勇兵表示，廣東支持具身智能產品首購首用，鼓勵地鐵、公園、醫療、養老機構等通過租賃、服務外包等靈活方式引入機器人，降低試錯成本。 　　

廣東省工信廳正會同廣東省文旅廳和廣州市有關部門，在廣東省博物館、廣東省立中山圖書館以及越秀公園等真實場景聯合釋放具身智能機器人應用場景，覆蓋圖書盤點配送、展廳講解巡檢、場館保潔餐飲等細分需求，並將出台相應支持政策。 　廣東工業機器人產量占中國四成以上，服務機器人產量占中國八成以上，預計二○二六年人形機器人產量占中國三分之一左右。

廣東省政府決定於二○二七年四月中上旬在廣州舉辦國際人形機器人籃球挑戰賽（ＲＢＡ）。賽事包括兩個類別，其中競技賽設置定點罰球投籃、移動三分球投籃、人機協同傳接球、原地運球耐力賽、運球避障上籃五個項目；表演賽由參賽方編排花式動作。 

廣東 機器人 打工

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