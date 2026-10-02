百城新屋微漲 二手房跌幅擴大

中指研究院十月一日發佈九月份中國主要城市相關數據，新房價格同環比結構性上漲，二手房價同環比下跌。

中新社報導，二○二六年九月，中國一百個城市新建住宅平均價格為每平方米一七二八五元（人民幣，下同），環比上漲百分之○點一七，同比上漲百分之二點一二；二手住宅平均價格為每平方米一二四五二元，環比下跌百分之○點六，同比下跌百分之六點九四。其中，九月，上海二手住宅價格環比由跌轉漲，上漲百分之○點一一。

從市場表現來看，當月，上海、北京、杭州、成都等重點城市均有優質新建樓盤入市，百城新房價格環比延續結構性上漲態勢，且漲幅較上月略有擴大。重點城市二手房市場保持較高活躍度，成交量同比繼續增長，但價格環比跌幅有所擴大。

近月來，房地產市場迎來多項具有長期影響的基礎性制度調整。住房和城鄉建設部明確，以項目公司制、主辦銀行制、現房銷售制三項制度為重點，改革完善房地產基礎性制度。九月二十八日召開的國務院常務會議提出「推出一批務實管用的增量政策」，明確「研究出台穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施」。次日，財政部等三部門發佈房貸貼息政策，明確自十月一日起，符合條件的居民房貸可享受一個百分點的貼息支持。九月末，北京、上海、廣州先後落地商品住宅銷售制度改革實施細則，圍繞預售管理、現房銷售、土地款分期繳納等作出細化安排。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶說，今年四季度，房地產市場預計延續築底態勢，核心城市需求端政策顯效和優質項目入市仍將為新房銷售提供一定支撐；二手房成交或保持較高活躍度，但掛牌規模仍處相對高位，價格短期或延續調整。從中期看，隨著現房銷售等政策對房企拿地策略和資金占用影響的逐步傳導，明年起其對新增供應的影響將逐步加深。