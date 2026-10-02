陸房新制…一線城市 邁入成屋銷售時代

大陸一線城市成屋銷售時代來了，北京、上海及廣州趕在十一長假前公布現房銷售細則，其中，現房定金分別是百分之一、百分之三及百分之五，且定金存入特定的帳戶，在房屋完工前，建商不能動用，以避免爛尾樓等問題。

大陸現房銷售新規定來自今年八月二十八日由住房城鄉建設部、自然資源部、金融監管總局聯合發布《關於完善商品住房銷售制度的通知》，部署各地要有力有序推行商品住房現房銷售，實現「所見即所得」，減少商品住房交付糾紛，從根本上防範交付風險，維護購房人合法權益，加快構建房地產發展新模式。

《通知》公布後，趕在十一長假的房市銷售旺季前，北京、上海及廣州相繼於九月二十四日、二十八日及三十日推出配套實施細則，京滬穗三地細則落地後，業內人士認為，可為更多城市提供參考借鑒，預計接下來將有更多城市跟進。

普睿地產研究指出，京滬穗三份細則全部落地，一線城市整體進入商品住房銷售制度切換的新階段。三城取向各異：北京嚴在資金、細在標準；上海寬在過渡、參數後補；廣州將最寬的定金上限、最細的資金監管與最強的開發協同集中於同一份文件。

過去，房地產行業依賴高周轉、早預售、早回款、滾動開發的模式運行，伴隨各地細則落地，業內認為，房企開發、融資、銷售、交付的邏輯也將迎來重塑。

中指研究院政策研究總監陳文靜指出，廣州與北京、上海現房銷售定金合同簽訂時點一致，均要求開發企業在取得建築工程施工許可證後與購房人簽訂購房定金合同，定金金額、商品住房售價、交付時間及不能按期履約的責任等須在合同中約定。差異集中在收取上限，北京一般不超過總房價款百分之一、上海不超過購房總價百分之三、廣州不得高於房屋總價百分之五，在三地中收取比率最高。

對於房企而言，在地價款支付方面規定，對於參與用地預申請並競得土地的企業，在出讓合同簽訂後三十個自然日內繳納地價款的百分之五十，剩餘價款在出讓合同簽訂後二十四個月內繳清；未參與用地預申請競得土地的企業，首付款繳納期限和比例不變，剩餘價款在出讓合同簽訂後十八個月內繳清。

北京中原地產首席顧問專家潘盼認為，地價款分期繳納是重要調節工具，可有效減輕房企拿地初期資金壓力，下調預申請保證金，降低門檻。