華為新旗艦機 搭載韜晶片

華為昨（1）日推出Mate 90系列旗艦手機，陣容涵蓋Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max、Mate 90 Pro Max典藏版，以及Mate 90 RS非凡大師共五款機型，全系出廠搭載HarmonyOS 7作業系統。

華為常務董事余承東表示，華為Mate90全系搭載旗艦韜晶片，整機在CPU、GPU、NPU方面性能躍升。華為Mate90搭載麒麟9030旗艦韜晶片，Mate90 Pro搭載麒麟9035旗艦韜晶片，Mate90 Pro Max搭載麒麟9050 Pro邏輯折疊韜晶片。

其中，華為Mate90首發「四卡三待」，支援SIM+eSIM組合。四卡三待意指雙實體SIM卡加上雙eSIM配置，並能任選讓其中三張號碼同時在線待機、接聽電話或上網。

陸媒指，Mate90支援「多人互助通訊共享功能」，可將多台Mate設備的網路能力彼此聚合，當單一設備訊號受限時，周圍設備共同提供網路補充，最多支援四支手機同時「互助」。

韜晶片是華為基於自研韜（τ）定律打造的晶片系列，核心思路是用「時間縮微」替代傳統「幾何縮微」，在不依賴EUV的前提下，透過邏輯折疊等技術提升性能，預計到2031年，基於韜定律的高端晶片電晶體密度將達到1.4奈米製程的同等水準。