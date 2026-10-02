陸產業巨頭：光晶片價格 長線看跌

大陸高功率光晶片巨頭長光華芯董事長閔大勇近日表示，目前光晶片受供需關係緊張影響，整體價格仍然堅挺；長期來看，隨著良率提升、產能擴充及新參與者進入，不排除有價格下降的可能。

光晶片是把電信號轉換成光信號的核心器件，是光通信鏈條的起點，直接決定資料流轉速度的上限。在算力中心的數據洪流下，對光晶片速率提出更高要求。

然而，光晶片短期仍因供需緊張支撐價格，因全球高端EML光晶片（電吸收調變雷射，Electro-Absorption Modulated Laser）供需缺口約30%，能穩定量產的企業很少，價格有支撐。

此外，光晶片擴產周期長達1至1.5年，海外龍頭產能利用率趨飽和，其中，受AI算力需求驅動，800G、1.6T高速光通訊迭代，高端光晶片（特別是磷化銦路線）呈結構性緊缺、供不應求，價格維持高位。

長光華芯為高功率半導體激光（雷射）晶片龍頭、高速光通信晶片大陸國產主力。該公司也是大陸唯一覆蓋InP、GaAs、GaN三大材料體系，並具備六英吋化合物半導體IDM量產能力的企業。2026年上半年其光通信晶片收入占比已達42.5%，成為第一大收入來源，客戶有中際旭創、新易盛等，透過中際旭創也間接進入輝達、谷歌供應鏈。

隨著AI算力需求爆發，EML光晶片成為1.6T光模組等高速互聯核心。目前全球高端市場由美日三巨頭（Lumentum, Coherent, 住友電工）高度壟斷，掌握超過65%市占。