AI給力…陸液冷設備廠業績爆發 訂單排到明年

在AI算力需求猛增帶動下，大陸液冷設備商訂單排到2027年，甚至有廠商營收增速超過400%，面對訂單快速放量，不少公司積極擴產。

目前液冷主流技術路線較為人熟知有兩種：一種為冷板式，另一種為浸沒式。其中，冷板式占絕對主導地位，業內多數判斷未來三至五年仍將是主流，但浸沒式液冷的市占率有望逐步提升。

上海證券報報導，大陸液冷設備商金富科技董祕吳小霜表示，核心客戶液冷業務月度增速普遍在50%至100%區間，公司訂單節奏與客戶業績放量高度同步，訂單已排期至2027年。

許多大陸液冷廠商訂單放量，比如申菱環境與海外客戶簽訂關於空調製冷設備的供應協議，總金額為4.15億美元，約占該公司2025年營收66%；興瑞科技2026年以來新增在手訂單近人民幣10億元。

面對訂單需求，許多公司持續擴充產能，吳小霜稱，該公司部分基地新採購的設備陸續進場，預計9月底至10月上旬完成進一步擴產；美的樓宇科技研發中心總監羅彬指，順德液冷智造新基地擬總投資人民幣10億元，規劃建設12條專業液冷產線，預計2027年投產；金帝股份8月宣布擬投資合計人民幣4.26億元，在山東聊城和廣東廣州建設兩大液冷智能製造基地。

此外，浪潮信息近日發布不超過人民幣90億元私募，其中，綠色智算集群的液冷原生算力基礎設施研發及產業化項目分別擬使用募集資金人民幣14億元。

大量擴產正帶來隱憂，有業內觀點認為，大陸液冷公司大多圍繞輝達、谷歌等AI智算產品的量產而獲得訂單，並紛紛擴產，然而「增收不增利」是當前行業多數公司的現狀。

然而，業內認為當前液冷產業玩家眾多、競爭激烈，技術路線仍存在分歧，只有已進入大陸國內外巨頭核心供應鏈、掌握核心技術且持續迭代的公司，才能享受紅利。