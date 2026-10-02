聽新聞
0:00 / 0:00

AI給力…陸液冷設備廠業績爆發 訂單排到明年

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
在AI算力需求猛增帶動下，大陸液冷設備商訂單排到2027年。 路透
在AI算力需求猛增帶動下，大陸液冷設備商訂單排到2027年。 路透

在AI算力需求猛增帶動下，大陸液冷設備商訂單排到2027年，甚至有廠商營收增速超過400%，面對訂單快速放量，不少公司積極擴產。

目前液冷主流技術路線較為人熟知有兩種：一種為冷板式，另一種為浸沒式。其中，冷板式占絕對主導地位，業內多數判斷未來三至五年仍將是主流，但浸沒式液冷的市占率有望逐步提升。

上海證券報報導，大陸液冷設備商金富科技董祕吳小霜表示，核心客戶液冷業務月度增速普遍在50%至100%區間，公司訂單節奏與客戶業績放量高度同步，訂單已排期至2027年。

許多大陸液冷廠商訂單放量，比如申菱環境與海外客戶簽訂關於空調製冷設備的供應協議，總金額為4.15億美元，約占該公司2025年營收66%；興瑞科技2026年以來新增在手訂單近人民幣10億元。

面對訂單需求，許多公司持續擴充產能，吳小霜稱，該公司部分基地新採購的設備陸續進場，預計9月底至10月上旬完成進一步擴產；美的樓宇科技研發中心總監羅彬指，順德液冷智造新基地擬總投資人民幣10億元，規劃建設12條專業液冷產線，預計2027年投產；金帝股份8月宣布擬投資合計人民幣4.26億元，在山東聊城和廣東廣州建設兩大液冷智能製造基地。

此外，浪潮信息近日發布不超過人民幣90億元私募，其中，綠色智算集群的液冷原生算力基礎設施研發及產業化項目分別擬使用募集資金人民幣14億元。

大量擴產正帶來隱憂，有業內觀點認為，大陸液冷公司大多圍繞輝達、谷歌等AI智算產品的量產而獲得訂單，並紛紛擴產，然而「增收不增利」是當前行業多數公司的現狀。

然而，業內認為當前液冷產業玩家眾多、競爭激烈，技術路線仍存在分歧，只有已進入大陸國內外巨頭核心供應鏈、掌握核心技術且持續迭代的公司，才能享受紅利。

陸液冷核心設備商擴產進度
陸液冷核心設備商擴產進度

設備廠 業績 算力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

精材營運大進補

晟田衝刺半導體營收

領航者經營思維／陸兩大AI巨頭 逆主流而行

AI、半導體供應鏈加速進駐 台中精密園區7年新進投資96.7億元占逾4成

相關新聞

陸成屋銷售新規 一線城先行…北上廣趕在十一長假前公布細則

大陸現房（成屋）銷售時代來了，北京、上海及廣州趕在十一長假前公布現房銷售細則，三大一線城市細則落地後，業內人士認為，可為更多城市提供參考借鑒，預計接下來將有更多城市跟進，現房銷售也將成為大陸房地產新舊發展模式之間的一條分界線。

陸房新制…一線城市 邁入成屋銷售時代

大陸一線城市成屋銷售時代來了，北京、上海及廣州趕在十一長假前公布現房銷售細則，其中，現房定金分別是百分之一、百分之三及百分之五，且定金存入特定的帳戶，在房屋完工前，建商不能動用，以避免爛尾樓等問題。

百城新屋微漲 二手房跌幅擴大

中指研究院十月一日發佈九月份中國主要城市相關數據，新房價格同環比結構性上漲，二手房價同環比下跌。

AI給力…陸液冷設備廠業績爆發 訂單排到明年

在AI算力需求猛增帶動下，大陸液冷設備商訂單排到2027年，甚至有廠商營收增速超過400%，面對訂單快速放量，不少公司積極擴產。

陸首條3D封裝產線動了 拚明年Q1月產2萬片晶圓

大陸國有科技企業星辰技術先進封裝中試平台（試產線）二期項目日前啟動試產，這是大陸國內首條3D先進封裝量產線，總投資超過人民幣70億元（約新台幣332億元）。按規劃，該平台將於2027年第1季全面達產，形成月產2萬片晶圓的能力，為高性能AI算力、智慧終端提供封裝服務，代表大陸向高端晶片先進封裝自主可控再邁進一大步。

趕Q4前 陸多省撒幣拚內需

大陸多個地方政府如四川、重慶、江蘇和湖北等省分最近趕在十月一日第四季開始前公布新措施，透過財政資金補貼和獎勵推動經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。