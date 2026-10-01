路透：大陸煉油商暫停10月燃料出口

路透社今天報導，中國煉油商已暫停10月向香港和澳門以外地區出口石油產品，直到官方進一步通知。

路透社引述消息人士報導，在中國尋求保障國內供應的背景下，央企中國石油昨天（9月30日）取消了本月的少量汽油和航空燃油運送計畫。在已取消的交易中，大部分是中國石油在過去兩個星期所承諾的交易。

報導說，市場正努力因應中東和俄羅斯供應中斷的背景下，中國石油產品出口暫停將使全球市場進一步受限，並可能導致部分國家的石油產品價格升至新高。

中國「十一」國慶長假今天開始，但中國未准許全球最大煉油樞紐的主要煉廠向香港和澳門以外的地區出口石油產品。

消息人士並透露，另一家主要煉油商浙江石油化工也未對長假期間石油產品的運送做出安排。

消息人士說，目前未知北京是否會在長假下星期三（7日）結束後恢復批准煉油商出口，這可能取決於中國國內燃料庫存和煉油產出情況。