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價格與iPhone Duo相當！上緯新材啟元機器人在上海首店進行首批交付

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
啓元個人機器人店9月底在上海淮海中路上的龍鳳PRSCO開幕，面積355m²，集產品展示、銷售、體驗互動和社群連接於一體。記者黃雅慧／攝影
啓元個人機器人店9月底在上海淮海中路上的龍鳳PRSCO開幕，面積355m²，集產品展示、銷售、體驗互動和社群連接於一體。記者黃雅慧／攝影

為推進人形機器人更快進入家戶，上緯新材的消費型機器人日前在上海開全球首個機器人門店，上緯新材董事長彭志輝（稚暉君）1日下午也在新門店進行首批啟元機器人的交付。意味著，隨著啓元Q1、啓元T1正式發售，個人機器人也進一步走向城市核心商圈消費場景。

上緯新材於9月20日發布啓元Q1和啓元T1，價格只要人民幣19,999元起，相當於一台iPhone Duo的價格（256G版本人民幣15,999元）。其中，Q1高88釐米、採用柔膚矽膠、擁有22個自由度；T1為全球首個可變形個人機器人，雙足四足共用身體，配9個傳感器，低電量時會變四足趴下。且啟元機器人實現每2.5分鐘下線一台。

據悉，上海淮海中路龍鳳PRSCO的啓元個人機器人店，面積355m²，集產品展示、銷售、體驗互動和社群連接於一體。門店創新設置了多個功能分區，包括產品展示區、3D打印及配件區、啓元Q1互動區、啓元T1互動區，星光大道等。

據記者實地探訪，該門店目前還未能實現機器人即買即提，必須先在門店訂購後，按訂單順序發貨。不過，消費者能在門店銷售人員教學下，實際近距離接觸啓元Q1、啓元T1，了解個人機器人的產品能力，也可以實際互動體驗。

啟元機器人能以語音喚醒，比如喊聲「元仔，跳支舞」，機器人便能接受訊息，自行起舞。甚至，除了能接受中文，還有英文，甚至大陸多地方言也正在入庫，銷售人員表示，採買一台機器人後，未來能自動通過APP應用程式更新機器人軟體。至於外界關注的安全議題，據悉該機器人遇到危急狀態，可以人為拿起以終止程式，不過機器人重約15公斤，要立即單手拿起也需要技巧。

啟元機器人發布兩款機器人也讓大陸民眾開始討論，買一台個人機器人回家能做什麼，其實機器人目前沒有太多技能，頂多是陪伴，比如跳舞娛樂、作為孩童學習伴讀。未來的服務功能要靠軟體持續增長。

大陸十一長假首日，有家長帶小孩到門店體驗，啟元機器人的身高適合作為學童陪伴用。記者黃雅慧／攝影
大陸十一長假首日，有家長帶小孩到門店體驗，啟元機器人的身高適合作為學童陪伴用。記者黃雅慧／攝影

上海淮海中路龍鳳PRSCO的啓元個人機器人店，實現消費者到店體驗後能即刻下訂消費型態。記者黃雅慧／攝影
上海淮海中路龍鳳PRSCO的啓元個人機器人店，實現消費者到店體驗後能即刻下訂消費型態。記者黃雅慧／攝影

上緯新材董事長彭志輝（稚暉君）1日下午在新門店進行首批啟元機器人的交付。記者黃雅慧／攝影
上緯新材董事長彭志輝（稚暉君）1日下午在新門店進行首批啟元機器人的交付。記者黃雅慧／攝影

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