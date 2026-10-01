合作模式升級！賽力斯和華為又綁定了五年

賽力斯與華為的合作模式升級，鴻蒙智行1日宣布，鴻蒙智行問界業務升級戰略合作簽約儀式9月30日在深圳舉行，華為終端BG董事長余承東，賽力斯集團董事長張興海等出席，雙方達成面向新五年的合作。

雙方表示，將繼續堅持問界高端智慧汽車品牌定位，聯合組建問界業務專屬團隊，以專屬專營更好地服務使用者，推動問界品牌向上。知情人士表示，對於雙方如何組建問界業務專屬團隊，還要後續才會逐漸明確。

華爾街見聞報導，半個月前，雙方曾宣布，問界的產品定義、設計、行銷、管道和服務由賽力斯主導，華為終端參與賦能。9月28日，余承東再次重申這一安排，並表示將分出更多資源強化其他「四界」。此次公佈的新五年合作，增加了聯合組建問界業務專屬團隊的安排，專屬專營則繼續推進。

在多品牌合作體系裡，專營門店能集中銷售資源，專屬團隊則有助於雙方圍繞問界的需求安排人手、協調業務。技術可以在更多車型上應用，研發團隊、行銷預算和銷售人員的時間卻不能無限增加。

問界已有自己的用戶和門市，其他「四界」仍需要更多投入，品牌經營需要更細的資源安排。

對已經形成規模的問界，通路經營也需要算得更細。2025年，賽力斯銷售費用達人民幣241.9億元，年增26.1%，快於營收13.6%的增速。公司解釋，主要是新能源汽車業務量增長，廣宣費和銷售服務費等增加。規模擴大帶來了收入，也帶來了更多銷售投入。

今年上半年，賽力斯歸母淨利潤從去年同期盈利人民幣29.4億元轉為虧損17.1億元。公司將盈利下滑歸因於產品銷售結構變化、主力車型迭代、電池和晶片等零部件漲價，以及資產減值計提。產品和採購端承壓時，銷售投入能否用得更有效率，也會影響公司能留下多少收益。

多品牌共用通路，能減少重複建店的投入，也會讓品牌爭奪同一批銷售資源。有接近鴻蒙智行人士指出，目前鴻蒙智行有超大半收入和客流由問界帶來，但獲得的銷售資源占比卻未與這一水準匹配。對問界而言，專營有助於把展位、銷售線索和銷售人員的精力集中到自己的產品和客戶身上。

據賽力斯集團董事、副總裁康波此前介紹，問界已佈局超過400家用戶中心，覆蓋全國200餘座城市，交付和售後服務也一直由賽力斯主導。專營店同樣要靠成交覆蓋租金和人員成本。銷售資源更集中之後，原有客戶是否繼續進店、銷售線索能否轉成訂單，仍會影響獲客成本。

此前鴻蒙智行和賽力斯的合作，在消費者端已有一定影響。不少計畫訂問界M8、M9的消費者對華爾街見聞表示，在合作調整後開始遲疑，他們所看重的，正是華為的研發能力和後續升級。

如今雙方達成新五年合作、聯合組建專屬團隊，為持續經營問界提供了更明確的合作安排。