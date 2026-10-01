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人民幣兌美元匯率 2026年前3季升值逾4%

中央社／ 上海1日電
人民幣兌美元匯率中間價和即期匯率在今年的前3季分別升值4.18%和4.06%。 中通社
人民幣兌美元匯率中間價和即期匯率在今年的前3季分別升值4.18%和4.06%。 中通社

人民幣美元匯率中間價和即期匯率在今年的前3季分別升值4.18%和4.06%。中國大型券商表示，今年前8個月銀行代客結售匯順差已遠超過去年全年。

人民幣兌美元在岸即期匯率於9月最後一個交易日—9月30日下午4時30分收報6.7053元兌1美元。

澎湃新聞今天報導，人民幣兌美元即期匯率今年第3季累計升值近1.18%；今年前9個月則是累計升值2837個基點（0.2837），升幅達4.06%。

中間價方面，9月30日人民幣兌美元匯率中間價報6.7351元兌1美元，創2023年2月2日以來最高。今年前3季，中間價累計升值接近4.18%。

澎湃新聞引述中國券商華泰證券分析，人民幣相對美元總體呈現升值態勢的成因，一是外需強、內需偏弱帶來大額順差和結匯需求。前8個月銀行代客結售匯順差達3976億美元，遠超過去年全年。

二是資本項下的資金流動對人民幣產生支撐。一方面，跨境資金流動的管理架構沒有顯著鬆動，資本外流壓力不明顯；另一方面，受稅收徵管規範等因素推動，部分此前沉澱的境外資金階段性回流，邊際上增加外匯市場的美元供給。

華泰證券分析，再者是外部環境為人民幣升值營造氛圍。去美元化交易間歇發酵，非美國家積極推動儲備多元化，人民幣國際化也在積極推進。

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