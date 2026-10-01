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陸十一長假前…多個地方政府發補貼擴大內需 含演唱會、餐飲和住宿等

中央社／ 上海1日電
中國大陸多個地方政府密集趕在10月1日第4季開始前公布新措施，透過財政資金補貼和獎勵推動經濟。 新華社
中國大陸多個地方政府密集趕在10月1日第4季開始前公布新措施，透過財政資金補貼和獎勵推動經濟。 新華社

中國大陸多個地方政府密集趕在10月1日第4季開始前公布新措施，透過財政資金補貼和獎勵推動經濟。專家分析，中國第2季經濟成長率與全年目標還有差距，地方因而針對偏弱的內需推出鼓勵措施。

在最近一個月內，四川、重慶、江蘇和湖北等省分都公布類似政策。

第一財經報導，對比幾個省分政策內容，四川尤其醒目地表現出「政府掏真金白銀」的特點，20條措施中，每條措施都有明確補貼或獎勵的金額和標準。

四川省政府辦公廳9月30日發布「關於推動經濟持續向新向優向好發展的若干政策措施」。在提振消費方面，四川將發放商貿服務消費券、文旅體消費券、輔具消費券，實施省級票根經濟獎補、消費品以舊換新補貼、省級有獎發票試點、夜間經濟發展地標縣激勵等。

其中，「省級票根經濟獎補」是從今天起至2027年3月31日，個人消費者憑演唱會、博物館、景區、電影、體育賽事、交通等票根，到零售、餐飲和住宿消費，可申領補貼，單張票根最高補貼人民幣500元（新台幣2385元），資金由省級財政全額負擔 。

在幫助企業方面，對外貿企業外匯衍生品履約金額補貼、貨車高速公路通行費優惠、企業穩崗擴崗激勵，還將實施工業專案竣工達產激勵、供需對接激勵、肉牛奶牛提質改良激勵、畜禽養殖規模主體培育激勵以及優質企業培育激勵等。

東北證券宏觀經濟首席分析師廖博表示，中國第2季經濟成長率實際增速為4.3%，與全年4.5%至5%的目標有一定差距，因此在地方政府層面逐步推出政策，特別是針對相對偏弱的內需，形成托底作用。

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