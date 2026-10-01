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不確定的時代…台商稱開發能力需差異化 才能找出新利基市場

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
台北經營管理學院1日在台北舉辦「2026 第十四屆台商創新營運模式論壇」。記者林宸誼／攝影
台北經營管理學院1日在台北舉辦「2026 第十四屆台商創新營運模式論壇」。記者林宸誼／攝影

川習會後，台商發展處於全新且充滿不確定性的時代，以及面對許多新挑戰。有台商表示，破局路徑要在同業中，找出不同賽道， 並具有開發能力差異化，才能在變化快速的大陸經商模式中，找出利基市場、創造新賽道。

台北經營管理學院1日在台北舉辦「2026 第十四屆台商創新營運模式論壇」，邀請首屆亞洲傑出台商獎得主親身分享經營企業心路歷程與理念。

代理歐洲品牌及擁有自有品的霈盈麗品生物科技董事長藍芳栢指出，要在同業中找出不同賽道，「大陸經商模式變化太快，傳統台商其實很難適應這麼快的變化，但台商優勢在持續學習，極致用心，虛懷謙卑。」

開發螺絲模具的精斌五金製品總經理許雅婷提到，面對同業低價競爭與成本紅利消退，公司採取從產品供應商，向價值共生者轉型的戰略。透過製造服務化賦能客戶、極致反應速度搶佔先機、深耕非標品掌握定價權，並借力AI數位化實現高品質智造，構建品牌護城河以贏得長期競爭優勢。

富山閥門實業執行長鐘聖凱舉例，公司在2018年前100%產品出口美國，高度依賴單一市場，沒想到2019年中美貿易戰爆發，出口美國產品被徵收25%反傾銷稅，成本暴增導致虧損，於是積極擴展歐日高階市場，截至2025年，美國市場佔比降至5%。

台北經營管理研究院院長陳明璋表示，當前台商發展處於全新且充滿不確定性的時代，與許多新挑戰。破局路徑是企業需走出自己的路，透過尋找利基市場、創造新賽道及建立新規則實現進步。

陳明璋進一步指出，台商過去是求精、求專、求大、求強、求霸，但代工貼牌模式榮景已經過去，面對關稅不確定性與中美科技博弈，台商需摒棄盲目擴張，轉向「求存、求穩、求新」的穩健經營。透過警惕供應鏈金融風險、擁抱AI系統性創新及構建策略聯盟，在差異化競爭中創造新賽道，實現從跟隨模仿到核心引領的生存突圍。

「2026 第十四屆傑出大陸台商頒獎典禮」將於2日在台北舉行，本屆將頒出六項類別獎項，共11家企業、12位台商得獎。

台商 川習會 董事長

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