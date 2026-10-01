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確保經濟目標 中國大陸財政部長：實施更加積極財政政策

中央社／ 北京1日電
中國財政部長藍佛安1日在求是網發表文章，為完成今年經濟目標，財政部門要研究制定針對性強的增量政策，推動更加積極的財政政策發力提效，為完成全年經濟社會發展目標任務提供堅強保障。 中新社
中國財政部長藍佛安1日在求是網發表文章，為完成今年經濟目標，財政部門要研究制定針對性強的增量政策，推動更加積極的財政政策發力提效，為完成全年經濟社會發展目標任務提供堅強保障。 中新社

中國財政部長藍佛安1日在求是網發表文章，為完成今年經濟目標，財政部門要研究制定針對性強的增量政策，推動更加積極的財政政策發力提效，為完成全年經濟社會發展目標任務提供堅強保障。

中國政府在今年兩會期間提出2026年經濟成長目標為「4.5%至5%」。藍佛安在求是網發表文章「精准（準）有效實施更加積極的財政政策」，當中表示，今年是「十五五」開局之年，做好接下來幾個月工作對完成全年目標任務、實現良好開局至關重要，並要提用好國債、超長期特別國債、專項債券等政策工具，減輕短期經濟波動。

文章表示，要更加注重擴大國內有效需求。統籌用好超長期特別國債、地方政府專項債券等資金。提升實施財政金融協同促內需政策，擴大貼息範圍，增加經辦機構，適當提高額度，更好釋放消費潛力、撬動民間投資。

文章又稱，發行3000億元特別國債支援有關中央金融企業補充核心一級資本，鞏固提升其穩健經營和服務實體經濟能力。研究頒布安排使用地方政府債務結存限額等增量政策，提高地方一般公共預算保障能力和支援擴大有效投資。

文章指出，要加強財政科技經費管理，進一步向基礎研究、關鍵核心技術攻關聚焦，推進高水準科技自立自強。要更加注重推進基層財政平穩運行，防範化解地方政府債務風險。

文章指出，更加注重推進財政科學管理，持續提高財政資金使用效益。同時，嚴格落實黨政機關習慣過緊日子要求，預算執行中能省則省，從嚴從緊管理因公出國、國內考察交流、公務接待、會議培訓等，切實降低行政運行成本，杜絕鋪張浪費現象。

財政部 國債

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