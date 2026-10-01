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華為Mate 90系列發布 支援四卡三待、聚合多部手機可提升網速

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華為Mate90系列手機正式發布，全系搭載旗艦τ晶片。圖／取自紅星新聞
華為Mate90系列手機正式發布，全系搭載旗艦τ晶片。圖／取自紅星新聞

10月1日，大陸的華為Mate90系列手機正式發布，全系搭載旗艦τ晶片、HarmonyOS 7，螢幕採用第二代靈瓏螢幕搭配全彩顯示技術，搭載第三代紅楓影像系統，可配合擴充華為睿影Z10模組相機。其中華為Mate90首發四卡三待，支援SIM+eSIM組合。

「四卡三待」意指雙實體SIM 卡加上雙eSIM配置，並能任選讓其中3張號碼同時在線待機、接聽電話或上網。

陸媒指，Mate90支援「多人互助通訊共享功能」，可將多台Mate設備的網路能力彼此聚合，當單一設備訊號受限時，周圍設備共同提供網路補充，最多支援4部手機同時「互助」。

至於價格，華為Mate90定價5,999元人民幣（約合新台幣28,570元）起，華為Mate90 Pro售價6,999元人民幣（約合新台幣33,332元）起，華為Mate90 Pro Max售價9,499元人民幣（約合新台幣45,239元）起，華為Mate90 Pro Max典藏版售價10,999元人民幣（約合新台幣52,382元）起，華為Mate90 RS非凡大師售價12,999元人民幣起（約合新台幣61,907元）。

據紅星新聞，華為發表Mate90系列手機，全系搭載旗艦韜晶片，這是基於韜定律打造的邏輯折疊τ晶片，整機性能相較上代大幅提升。

華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東宣布，華為Mate90首發四卡三待，支援SIM+eSIM組合，可同時、上網、收發簡訊。

華為 手機 eSIM

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