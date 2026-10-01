騰訊向甲骨文租10萬枚AI晶片 加速AI布局

中國迎來建政77年十一慶典， 天安門廣場今晨舉行2026年升旗儀式，大批民眾從昨天晚上就在天安門前開始排起長隊參加，估計有超過10萬民眾參與。因應十一後的新局勢，國家主席習近平定調「改善民生」，昨晚在招待會上表示，今年中國經濟頂壓前行、向新向優，展現了韌力；要切實保障和改善民生。「求是」也刊出習近平昔日文章，強調要在發展中保障和改善民生。

2026-10-01 14:30