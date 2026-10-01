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騰訊向甲骨文租10萬枚AI晶片 加速AI布局
英國「金融時報」今天引述知情人士報導，騰訊與美國雲端服務商甲骨文（Oracle）簽署規模最大的海外租賃協議，以取得中國無法取得的約10萬枚先進AI晶片。
「金融時報」（Financial Times）報導，這家中國科技巨擘今年達成為期5年的租賃協議，租賃範圍橫跨甲骨文位於東南亞的數座資料中心。
報導指出，這項交易金額估計約70億美元（約新台幣2235億元），需先支付約30%的款項。
路透社無法立即獨立核實此報導內容。甲骨文與騰訊也未立即回應路透社的置評請求。
這項交易凸顯騰訊拓展AI業務對運算能力需求激增，目前騰訊正加大投資，開發及部署大型語言模型。
騰訊最近發布新型AI圖像生成模型的預覽版，鎖定專業創作者，提供文字生成圖像、圖像生成圖像等功能。
隨著美國出口管制持續收緊，加上中國政府推動國產替代方案，來取代美國技術供應商，中國企業一直競相取得AI晶片。
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