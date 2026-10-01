快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

亞運網球／許育修、何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

聽新聞
0:00 / 0:00

取消登記地限制奏效？陸去年結婚登記676.5萬對 年增1成

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸吉林長春市朝陽區民政局婚姻登記處，新人辦理結婚登記。中新社資料照
大陸吉林長春市朝陽區民政局婚姻登記處，新人辦理結婚登記。中新社資料照

大陸民政部9月30日公布的《2025年民政事業發展統計公報》顯示，2025年，大陸全國婚姻登記機構和場所共計4,162個，其中婚姻登記機構1,134個，全年依法辦理結婚登記676.5萬對，比上年增長10.8%。結婚率為4.8‰，比上年增長0.5個千分點。

據陸媒第一財經，去年結婚人口中，25到29歲年齡段結婚人數最多，為499萬人，占比達到36.88%，自2013年開始，連續13年成為占比最高的年齡段。

大陸近年來大力提倡適齡婚育，構建、完善全社會的婚育支持體系。2025年5月10日起，新修訂的大陸《婚姻登記條例》實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再受戶籍地限制，在大陸婚姻登記全國各地通辦，不少景區也打造了領證點。

其中，不少大陸城市、景區打造了「領證新地標」，發展「結婚登記旅遊」，開闢「婚登+文旅」賽道。同時，結婚登記場景正愈來愈多樣化。一些地方將婚姻登記服務中心開進公園、旅遊景區、商場、地鐵站、遊船、音樂節、銀行、雲端、雪山、圖書館、博物館、醫院、高速服務區等場所。如6月14日，京昆高速的石家莊西服務區升級正式投用。這個高速公路服務區能騎行、逛街、休息，還能辦結婚證。

大陸民政部最新公布的數據顯示，2025年全國結婚登記676.5萬對，離婚登記274.3萬對。與2024年相比，離婚登記比上年減少了77萬對，比前一年下降了21.9%。

8月19日，參加雲南麗江七夕集體婚禮的新人，在玉龍雪山腳下拍照留念。新華社資料照
8月19日，參加雲南麗江七夕集體婚禮的新人，在玉龍雪山腳下拍照留念。新華社資料照

結婚 婚姻 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

10月起勞工婚假增至14天 已婚也有過渡期 未婚族：沒誘因

「內蒙第一貪官」之子改名換姓藏身歐洲 還入籍賽普勒斯

大陸生成式AI用戶破7億 普及率逾5成 從「嘗鮮」走入日常

財富消費觀轉變／陸90後AI霸總 還是愛買豪宅

相關新聞

取消登記地限制奏效？陸去年結婚登記676.5萬對 年增1成

大陸民政部9月30日公布的《2025年民政事業發展統計公報》顯示，2025年，大陸全國婚姻登記機構和場所共計4,162個，其中婚姻登記機構1,134個，全年依法辦理結婚登記676.5萬對，比上年增長10.8%。結婚率為4.8‰，比上年增長0.5個千分點。

大陸中秋、十一假期近「請3天休13天」 自駕旅行人數激增

中國大陸中秋和「十一」雙節疊加，大陸民眾解鎖「請3天休13天」的超長休假模式，引爆全民出遊熱潮。四川稻城亞丁、九寨溝等多個熱門景區長假檔期門票預約爆滿，竟還有免費門票，遭黃牛炒作至500元（人民幣，單位下同）。

「內蒙第一貪官」之子改名換姓藏身歐洲 還入籍賽普勒斯

大陸內蒙呼和浩特經開區黨工委原書記李建平貪汙31億元人民幣案，2年前被執行死刑，但其被通緝的兒子李蘇超仍未歸案。陸媒財新網報導稱，李蘇超改名換姓、和妻子藏身歐洲。地中海島國塞浦勒斯9月中旬凍結其當地房產，價值上億元。

陸十一長假…九寨溝、稻城亞丁等熱門景區「前5天」門票已售罄

大陸「十一」7天長假今開啟，四川九寨溝景區宣布，10月1日至5日門票已全部售罄，稻城亞丁景區亦一票難求，免費門票炒至500元（人民幣，下同）。

中國漫記／歐盟關稅擋不住 中國車登頂德國進口第一

9月21日，德國聯邦統計局公布一組恐讓整個歐洲人坐立不安的數據。2026年前7個月，德國從中國進口約17.5萬輛乘用車，與去年同期相比猛增120.9%，首次超過捷克，成為德國進口汽車數量最多的來源國。這一突如其來的消息，讓不少人大呼意外。 僅僅一年前，中國還只排第四。而一年之後，中國車卻直接登頂。德國曾是中國人最為膜拜的汽車強權，而如今德國人買最多的外國車竟來自中國，這一歷史對比，讓不少人感慨萬千。

陸資料中心容量世界第二 字節占比超過20%成最大租戶

大陸AI算力基建大爆發，半導體研究機構SemiAnalysis測算，大陸已交付資料中心總容量逾24GW，規模超過整個歐洲、中東和非洲（EMEA，約14GW）地區，也超過亞洲其他地區（約15GW），僅次於美國（2026年底容量約56GW）位居全球第二。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。